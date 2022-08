Start computercursussen Klik & Tik, Digisterker, Digivitaler in de Bibliotheek

WESTERWOLDE – Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Het internet is van alle gemakken voorzien én bereikbaar voor iedereen. Het is daarom handig om de basis te kennen en de bibliotheek kan u hierbij helpen.

De cursus Klik & Tik start weer in september. Met dit lesprogramma leer je werken met de computer en maak je kennis met het internet. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 u in Bellingwolde vanaf 6 sept.

Woensdagochtend van 10.00-12.00 u in Ter Apel vanaf 7 sept.

Dinsdagochtend van 10.00-12.00 u in Vlagtwedde vanaf 13 sept.

Aanmelden is wel noodzakelijk: dit kan in de bibliotheek of via: www.biblionetgroningen.nl/klikentik

Met de cursus Digisterker leer je hoe je zaken met de overheid, zoals het aanvragen van een DigiD, via internet snel en makkelijk kunt regelen. Met het programma van Digivitaler leer je om te gaan met bijvoorbeeld het patiënten portaal bij de huisarts, zorgaanbieder of ziekenhuis. De cursus Digisterker/Digivitaler wordt gestart bij voldoende belangstelling.

Heb je belangstelling of heb je vragen? Neem dan contact op met Ria Muller; r.muller@biblionetgroningen.nl

