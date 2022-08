Collectie houtbewerkingsmachines voor Siep&Co

OUDE PEKELA – De stichting Siep&Co in de gemeente Pekela is in het bezit gekomen van een omvangrijke collectie houtbewerkingsmachines. De apparatuur is geschonken door Auke Veninga uit Harkstede.

Laatstgenoemde had enkele jaren geleden het machinepark aangeboden gekregen van zijn oom, de inmiddels overleden Dikkie Broekema uit Nieuwe Pekela. Weduwe Aukje is van mening dat de machines uiteindelijk goed zijn terecht gekomen. Zij heeft als voorwaarde voor de schenking gesteld dat de collectie in de toekomst bij elkaar moet blijven.

Auke Veninga, die via de paardensport in contact kwam met Siep&Co bestuurslid Harry Ots, zag aanvankelijk wel wat in de aan hem geschonken machines. Ook had hij er wel plaats voor. Andere plannen waren er echter de oorzaak van laatstgenoemde niet aan het gebruik van de collectie toe kwam. Siep&Co wil op termijn in zijn ruimtes aan de H. Westerstraat in Oude Pekela een bouw/timmerruimte creëren. Na plaatsing zullen alle machines op juiste werking en veiligheid worden getest. Pas na goedkeuring zal de apparatuur daadwerkelijk worden gebruikt.

Ingezonden