DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Bij een ongeval op de Ter Apeler Straße in Haren zijn gistermorgen om 10.20 uur drie personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een 82 jarige bestuurder van een Kia de Mitsubishi van een 38 jarige man over het hoofd zag toen hij de B408 overstak. Bij de aanrijding raakte de bestuurder van de Kia zwaargewond. De bestuurder van de Mitsubishi en een negen jarige jongen, die bij hem in de auto zat, liepen lichtere verwondingen op. De schade bedraagt 20.000 euro.

Oberlanden

In de nacht van 7 op 8 augustus is bij een woning aan de Nyenhuisring in Oberlangen een poging tot inbraak gedaan. Hierbij werd een raam beschadigd. De schade bedraagt 250 euro. De daders zijn niet binnen geweest en er is niets gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen.