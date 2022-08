VLAGTWEDDE – Verrassend veel deelnemers aan Roegh Motortoertocht Week der Besten



De organisatoren van de “Roegh Motortoertocht” van de Week der Besten waren vanmorgen aangenaam verrast door het aantal deelnemers aan de door hen georganiseerde Motortoertocht.

Maar liefst 46 deelnemers gingen vanmorgen van start bij het restaurant “Roegh eten & drinken” in Vlagtwedde voor een mooie rit.

Die ging zuidwaarts door Nederland en ter hoogte van Emmercompascuum over de grens met Duitsland en weer noordwaarts langs de grens en bij Bellingwolde weer terug Nederland in. De tocht ging verder via Oudeschans en Winschoten naar Meeden, waarna het via de binnenwegen weer terug ging naar Vlagtwedde.

Onderweg, bij de schuur van Bakker Agriworks, werd een foto van de rijders gemaakt die na afloop konden worden afgehaald bij het restaurant.