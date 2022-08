Vier leden Damclub Winschoten succesvol bij “Hoogeveen Open”

HOOGEVEEN, WINSCHOTEN – Bij “Hoogeveen Open” vielen vier leden van Damclub Winschoten in de prijzen.

Van maandag 15 t/m zaterdag 20 augustus stond de 13e editie van “Hoogeveen Open” op de planning. Na Baarn, Rotterdam, Mildam, Heerhugowaard, Nijmegen en Brumssum is “Hoogeveen Open” de laatste in een reeks van grote damtoernooien. Alleen in Drenthe ging men ruim over de magische grens van 100 deelnemers. Alle dagen stond één ronde op het programma met op dinsdag en donderdag 2 ronden. In MFC “De Magneet” in de Hoogeveense wijk Krakeel speelden de 136 deelnemers 8 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet”. Door de deelname van dammers uit Litouwen, Letland, Kameroen, Senegal, Oekraïne, Tsjechië, en Polen, stond het geheel onder auspiciën van de Fédération Mondiale Jeu de Dames (FMJD) oftewel de Werelddambond, waarbij de arbitrage werd verzorgd door de uit België afkomstige Johan Demasure. Kampioen werd oud wereldkampioen en Internationaal Grootmeester Alexander Swartsman (als individuele speler) met 13 punten, nipt voor Aleksej Domshev GMI uit Litouwen met 12 punten en derde Guntis Valneris GMI uit Letland eveneens 12 punten, echter met minder tegenstandsrating. Damclub Winschoten was vertegenwoordigd door Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Ben Dekens uit Eext, Han Tuenter uit Westerlee en Geert Lubberink uit Winschoten.

Ben Dekens 1e en 2e prijs in eigen ratingklassement

Ben Dekens uit Eext heeft zaterdag na de 8e ronde het ratingklassement van 1850 t/m 1949 FMJD ratingpunten gewonnen. Na het opmaken van het eindklassement mocht Ben Dekens zelfs de 2e prijs in de zelfde ratinggroep van medeorganisator Zainal Palmans in ontvangst nemen. Geert Lubberink won dinsdag de ratinggroep van 1850 t/m 1949 punten. Janick Lanting viel woensdag deze prijs te beurt in dezelfde ratinggroep.

Negen virtuele ratinggroepen

De 136 deelnemers waren overigens virtueel ondergebracht in 9 ratinggroepen, namelijk een algemeen klassement boven de 2124 ratingpunten, 2025 t/m 2124 punten, 1950 t/m 2024 punten, 1850 t/m 1949 punten, 0 t/m 1849 punten. De jeugd was onderverdeeld in pupillen, aspiranten/junioren. De dames hadden eveneens een eigen klassement. Daarnaast was er nog een 60+ klassement. Evenals voorgaande jaren had de organiserende Hoogeveense Damclub (HDC) een competitie voor 9 beginnende jeugddammers, waarbij Thobian de Groot uit Eext kampioen werd.

Ratingpunten berekening

De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) heeft voor het bepalen van de ratingpunten een ingenieus systeem ontwikkeld. Winst tegen een speler levert sowieso extra ratingpunten op. Echter bij remise tegen een speler met een lage rating lever je ratingpunten in, evenals bij verlies. Alleen een puntendeling tegen een speler met een hogere rating levert punten op. Ben Dekens scoorde in 8 ronden 9 punten, Janick Lanting 8 punten, Geert Lubberink 7 punten en Han Tuenter 6 punten.

Huidige ratingpunten

Door deze resultaten zakte Han Tuenter van 1007 punten naar 964 punten, met de aantekening dat Han op 1 juli dit jaar nog 872 ratingpunten achter zijn naam had. Na twee uiterst succesvolle toernooien in Friesland steeg dit naar 1007 punten. Bij “Hoogeveen Open” kon Han deze prestatie, jammer genoeg, niet consolideren en zakte door de magische 1000 puntengrens naar 964 ratingpunten. Janick Lanting voegde, met een 50% score, maar liefst 37 ratingpunten toe aan zijn totaal en steeg van 873 naar 910 punten. Janick Lanting had een gemiddelde tegenstandsrating van 1133 KNDB ratingpunten. Ben Dekens zag zijn puntentotaal, ondanks een plus één score, groeien van 1040 naar 1042 punten. Hier ligt namelijk een lagere tegenstandsrating aan ten grondslag. Tenslotte zag Geert Lubberink, ondanks een min één score, zijn rating stijgen van 961 naar 975 punten. Geert had een hogere tegenstandsrating, namelijk gemiddeld 1155 KNDB ratingpunten.

Zwitsers systeem

Het zogenaamde “Zwitsers systeem” is, heden ten dage, gebruikelijk bij grotere toernooien. Om een goed beeld te krijgen qua eindklassement, wordt gerekend op minimaal 8 ronden. De eerste ronde geschiedt meestal op basis van rating of door loting. Daarna neemt de computer oftewel “toernooimanager” dit over, waarbij na elke ronde de spelers met een gelijk aantal punten aan elkaar worden gekoppeld. Bijvoorbeeld verlies in de eerste ronde, wordt men gekoppeld aan een speler met eveneens 0 punten. Daarna volgt bij winst een, op papier, sterkere speler.

Blauwe notering

Janick Lanting en Geert Lubberink, noteerden respectievelijk, zes en drie blauwe noteringen, volgens de KNDB rating punten. Janick Lanting speelde achtereenvolgens gelijk tegen Floris Tol (rating 1185) Petra Duskova MIF (rating 1136) Theo Tesselaar (1218) en Leo van der Laan (1131) Daarnaast won Janick van Ton van der Ploeg (995) en Willem Stunnenberg (1078 punten) Geert Lubberink kwam met 3 partijen in het blauw, namelijk remise tegen Peter van der Stap MF (1286 punten) en Coen Bommel (1218). Tegen Ton van Bokhoven MF (1135) werd gewonnen.

Spelers met een damtitel

Het sterke deelnemersveld bij “Hoogeveen Open” telde maar liefst 27 spelers met een damtitel. De gemiddelde sterkte van alle 136 deelnemers bedroeg overigens 1056 KNDB ratingpunten. Ben Dekens trof in de eerste ronde Roep Bhawanibhiek (MF) (1193 ratingpunten) en Janick Lanting in de derde ronde Petra Duskova (MFF) uit Tsjechië. Geert Lubberink trof maar liefst 4 spelers met een damtitel namelijk achtereenvolgens Peter van der Stap (MF), Darya Tkachenko (GMIF) (1278 punten) uit Ukraïne, Petra Duskova (MFF) uit Tsjechië en tenslotte Ton van Bokhoven (MF). MF betekent Landelijke Meester, MFF Landelijk Meester (vrouw) MI Internationale Meester, GMI Grootmeester Internationaal en GMIF Grootmeester Internationaal (vrouw)

Toernooibase

Na elke ronde werden de partijen, door leden van de organiserende damclub (HDC), ingevoerd op “toernooibase” van de KNDB. Deze service stelt vervolgens de belangstellenden in de gelegenheid de partijen te analyseren.

Ingezonden