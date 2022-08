ONSTWEDDE – Bestuurder auto gewond door botsing tegen boom aan de Veenhuizen in Onstwedde.



Vanmorgen tegen kwart over elf vond er een ongeval plaats aan de Veenhuizen in Onstwedde.

Door onbekende oorzaak was er een auto tegen een boom gereden.

De bestuurder raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd, over de aard van de verwondingen is niets bekend.

De zwaar beschadigde auto is door Berger Keizer afgesleept.