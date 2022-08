Bogdike & Break organiseren Jongerenfestival Bubblelicious

VEENDAM – Bogdike & Break organiseren op zaterdag 17 september Jongerenfestival Bubblelicious.

Op zaterdag 17 september is het festivalterrein van Dorpshuis De Eersteling in Borgercompagnie the place to be voor jongeren van 12 t/m 23 jaar. Het programma, dat in overleg met jongeren is samengesteld, bestaat uit DJ Rik én een schuimparty. Ook zijn er optredens van Young Ballin ft. James JK, Puma X QBeats X Yung Duzit X Safi. Verder zullen er verschillende demonstraties zijn, onder andere van de Free Runners uit Veendam. Happy Days is aanwezig met snacks en er zijn wafels en poffertjes. Consumpties zijn te verkrijgen bij het Dorpshuis op het terrein.



De avond bestaat uit twee gedeeltes. Van 19.00 tot 21.00 uur hebben jongeren van 12 t/m 15 jaar toegang tot het terrein en van 21.30 tot 00.00 uur is feest voor de jeugd van 16 jaar t/m 23 jaar.

De kaartverkoop, (op vertoon van ID) start op 29 augustus in jongerencentrum Break.

Ingezonden