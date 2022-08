Internetcafé in het WSC Kloosterheerd Ter Apel gaat weer van start

TER APEL – Vanaf donderdag 8 september kunnen geïnteresseerden weer terecht bij het internetcafé in

Woonservicecentrum Kloosterheerd van Zorggroep Meander in Ter Apel. Hier staat op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een enthousiaste groep vrijwilligers klaar om mensen de digitale basisvaardigheden aan te leren.



Wilt u leren omgaan met de computer? Hoe krijgt u de basisvaardigheden onder de knie om

teksten te verwerken, te e-mailen naar familie en vrienden of te surfen op internet? Vrijwilligers

staan klaar om u hierbij te helpen. Ze kunnen u ook leren omgaan met de tablet, iPad of

smartphone en staan voor u klaar om uitleg te geven of te ondersteunen bij het invullen van

online formulieren en/of DigiD.



Het internetcafé vindt plaats bij Woonzorgservicecentrum Kloosterheerd aan de Dr. Bekenkampstraat 55 in Ter Apel.



Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Janny de Vries, Coördinator activiteiten en vrijwilligers Kloosterheerd, per telefoon via 06-30412454 of per e-mail naar j.devries@zgmeander.nl.

U bent ook van harte welkom om even binnen te lopen om te kijken of het internetcafé wat voor u is.

Ingezonden