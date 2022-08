DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen 14 en 18 augustus is bij een schuur aan de Kirchstraße in Papenburg ingebroken. Er werd een e-bike van het merk Zündapp gestolen. De schade bedraagt 700 euro.

A31, Wietmarschen

Bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Wietmarschen is vannacht rond één uur een persoon gewond geraakt. Het 48 jarige slachtoffer belandde met zijn BMW in de berm. Na een stuurcorrectie sloeg de wagen meerdere keren over de kop, botste tegen de midden-geleider en kwam liggend op het dak op de rijbaan tot stilstand. Een achterop rijdende personenauto raakte door rondvliegende onderdelen beschadigd. De zwaargewonde bestuurder van de BMW werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde onder invloed van alcohol (2.09 promille). De weg is vier uur voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest. De schade wordt op 20.000 euro geschat.

Meppen

Tussen 20 augustus 17.30 uur en 21 augustus 13.15 uur is aan de Am Böllenmoor een zwarte Skoda Karoq aangereden. De auto heeft schade aan de deur aan de bestuurderszijde. Dit is volgens getuigen door een fietser veroorzaakt. Deze is doorgereden.

Regio

In de jaren 2020 tot 2021 vonden in Cloppenburg, Vechta, Osnabrück en Emsland een reeks ernstige overvallen plaats. Aanstaande woensdag om 20:15 uur wordt bij de ZDF in het programma “Aktenzeichen XY….onopgelost” hier aandacht aan besteed. Tijdens de uitzending zijn rechercheurs uit Lingen te gast in de studio om verslag uit te brengen over deze zaken. De overvallen zijn over een periode van twee jaar uitgevoerd in Bakum/Vestrup (3 mei 2020), Menslage (14 juni 2020), Cloppenburg (26 oktober 2020), Badbergen (1 november 2020), Hüven (23 november) , 2021) en in Holte-Lastrup (01.12.2021) gepleegd. Op het politiebureau Emsland/Grafschaft Bentheim werd een onderzoeksteam opgericht.

Bij de poging tot beroving en moord in Hüven kwamen ten minste twee onbekende gemaskerde daders de landelijke woning van de twee slachtoffers binnen en verrasten hen terwijl ze sliepen. De daders bonden hun slachtoffers vast en sloegen het mannelijke slachtoffer met een dikke houten tak, vergelijkbaar met een honkbalknuppel, zo hard op het hoofd, dat levensbedreigende verwondingen ontstonden. Beide slachtoffers werden pas de volgende dag ’s middags gevonden. De daders, die Duits spraken met een Oost-Europees accent, stalen geld en juwelen. Tijdens het lopende onderzoek naar de zaak Hüven werden bandensporen en de tak, die waarschijnlijk als wapen werd gebruikt, zeker gesteld (zie foto’s). Naast getuigen die informatie kunnen geven over de respectievelijke feiten, vraagt ​​de politie mensen die informatie kunnen verstrekken over de tak of het herenhorloge van het merk “Breitling Chronomat Longitude”, zilver met een geelzwarte wijzerplaat, dat is gestolen zich te melden. Het horloge is overigens namaak. Het parket van Osnabrück heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot het onderzoek en de aanhouding van de daders.

Ook was er op 19 augustus een overval in Werlte. Twee gemaskerde daders drongen rond 19.30 uur met geweld een woongebouw aan de Hammerstraße binnen. Ze bedreigden het echtpaar en doorzochten de kamers. Een van de daders schopte de 83-jarige bewoner, waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakte. De 81-jarige vrouw van het slachtoffer bleef ongedeerd. De daders stalen voor duizenden euro’s sieraden en contant geld. Daarna vluchtten ze in onbekende richting. De slachtoffers waarschuwden vervolgens de politie. Of deze overval verband houdt met de hierboven genoemde reeks overvallen wordt momenteel onderzocht.