Oudste ‘locomotor’ van Nederland nieuwe aanwinst Museumspoorlijn STAR

STADSKANAAL – Museumspoorlijn STAR is een nieuwe aanwinst rijker. Het betreft een ‘locomotor’, oftwel een kleine dieselelectrische rangeerlocomotief. Deze locomotor, bijgenaamd ‘Sik’ is het oudste exemplaar van dit type in Nederland. De machine, met het nummer 203, is in 1934 gebouwd door Werkspoor voor de Nederlandsche Spoorwegen. De locomotor is geschonken door C. Steinweg Handelsveem BV uit Rotterdam.

Locomotor

Een locomotor is een eenvoudig type locomotief met een beperkt vermogen en vaak met een eenvoudige, mechanische rem. De NS heeft er tussen 1934 en 1951 169 exemplaren van laten bouwen. Op vele stationsemplacementen door heel Nederland waren deze machines te vinden. Taken waarvoor ze ingezet werden waren o.a. rangeerwerkzaamheden, lichte goederentreinen en voor het onderhoud van het spoor. De bijnaam ‘Sik’ kregen ze door het ‘mekkerende’ geluid van de fluit van de locomotor. Vele ‘Sikken’ hebben dienstgedaan tot aan het einde van de twintigste eeuw. Diverse exemplaren zijn sindsdien terecht gekomen bij museumspoorlijnen of andere gebruikers. Aardig weetje is dat de locomotoren voorzien zijn van een dieselelectrische aandrijving. In feite een hele vroege ‘hybride’ locomotief.

Oudste exemplaar

De ‘203’ heeft is na z’n actieve dienst bij NS terecht gekomen bij C. Steinweg Handelsveem in de Waalhaven in Rotterdam. Daar was deze ‘Sik’ in onbruik geraakt. De firma Steinweg heeft de machine vervolgens aan de STAR geschonken. De STAR bezit ook nog drie andere ‘Sikken’, de 204 (uit 1934, het oudste rijvaardige exemplaar van Nederland), de 249 (uit 1935) en de 353 (uit 1950). De 204 en de 249 zijn door de STAR teruggebracht in de oude – groene – kleurstelling van de NS. De 203 zal t.z.t. ook geheel gerestaureerd en geschilderd worden in de oorspronkelijke uitvoering uit 1934. Een echt museumstuk dus!

Transport

De ‘203’ is per vrachtwagen naar Stadskanaal gekomen. Op een speciale dieplader is de locomotor door De Haan Transport uit Rotterdam opgehaald. Door Remmers Transport uit Muntendam is de nieuwe aanwinst vervolgens per historische vrachtwagen in Stadskanaal afgeleverd.

