Rommelmarkt bij de Wijnstok

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 22 augustus, 08.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG | KOMENDE WEEK STIJGENDE TEMPERATUREN

Het wordt een vrij zonnige dag met een zwakke oost-noordoostenwind. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 25 graden, maar omdat er weinig wind is, zal het warmer aanvoelen.

Morgen wordt het 28 graden. Het is daarbij vrij zonnig en de wind wordt zwak tot soms matig uit het zuidoosten tot zuidwesten. Het blijft overwegend droog.

De dagen daarna houden we de oostelijk stroming en wordt het steeds warmer. Woensdag tot en met vrijdag komt het kwik rond 30 graden te liggen. Er zal weinig neerslag vallen, maar wanneer de temperatuur richting die tropische waarden oploopt, is een spontane, lokale (onweers)bui niet helemaal uit te sluiten. De kansen daarop zijn met name eind van de week groot.