Sportieve activiteiten Veendam in de laatste week van de zomervakantie

VEENDAM – Veendam Beweegt, team Sport van de gemeente Veendam, organiseert in de laatste week van de zomervakantie nog verschillende sportieve activiteiten. Het project ‘Kies je Vakantieactiviteit’ eindigt op 26 augustus met een enorme spetter; discozwemmen in zwembad Tropiqua!

Kies je vakantieactiviteit

In de zomervakantie heeft het team van Veendam Beweegt jong en oud in beweging gebracht. Van golf tot waterspelletjes, van waterskiën tot bowlen; de kinderen en volwassenen hoefden zich in de vakantie niet te vervelen. In totaal hebben ruim 400 kinderen en zo’n 50 volwassenen deelgenomen aan één of meerdere gratis activiteiten. Veendam Beweegt kijkt dan ook terug op een geslaagde zomervakantie. Inmiddels wordt alweer vooruit gekeken naar het programma voor de herfst- en kerstvakantie.

Discozwemmen

In de laatste week van de vakantie staat onder andere discozwemmen op het programma in zwembad Tropiqua. Deelnemen kan vanaf 8 jaar. Je moet wel een zwemdiploma hebben. De activiteit is gratis maar aanmelden is verplicht. Er zijn nog iets minder dan 100 kaartjes beschikbaar dus geef je snel op! Aanmelden kan via www.veendambeweegt.nl. De deelnemers ontvangen vervolgens per mail meer informatie.

Ingezonden