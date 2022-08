Kerkje Veelerveen viert 100 jarig bestaan

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 23 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME PERIODE | VRIJDAG KANS OP ONWEER

We zijn begonnen aan een warme periode die tot aan het weekend gaat duren. Want gisteren werd het al 25 graden, en vanmiddag wordt het zo’n 28 graden en morgen is 30 of 31 graden haalbaar. Daarbij is het overwegend zonnig, al is er soms ook veel middelbare- en hoge bewolking. Er is vanochtend een zwakke oostenwind, vanmiddag waait de wind uit zuid tot zuidwest, en vanavond draait de wind naar het westen tot noordwesten.

Morgen is er een zwakke wind uit oost tot zuidoost en dan wordt het ’s middags tropisch warm. En morgenavond wordt ook een echte zwoele zomeravond met weinig wind. Donderdag is het ook warm maar later komt er dan een noordenwind en vrijdag is daarna koeler, met meer bewolking en kans op regen- en onweersbuien.

In het weekend is de warmte weer weg met een matige noordenwind en maxima van 21 tot 24 graden, met zonnige perioden en vooral zaterdag nog kans op een bui.