DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Een medewerker van een supermarkt aan de Neue Feldstraße heeft op 20 augustus om 18.00 uur een winkeldief betrapt. De 24 jarige man uit Emden viel op door zijn nerveus gedrag. Hij probeerde de zaak via de ingang te verlaten, zonder de kassa te passeren. De medewerker sprak hem daarop aan. In zijn rugzak werden gestolen spullen aangetroffen. De man is aan de politie overgedragen.

Meppen

Tussen 10.00 en 10.30 uur vanmorgen is aan de Bült in Meppen, ter hoogte van een restaurant, een aan de kant van de weg geparkeerde blauwe Opel Zafira aangereden. De schade bedraagt 1.500 euro. De veroorzaker is doorgereden.

Haren

Tussen zaterdag en dinsdag is bij een woning aan de Bürgermeister-Fischer-Straße in Haren ingebroken. De daders kwamen via een zijdeur binnen en doorzochten de kamers. Er wordt nog onderzocht wat er is buitgemaakt. De schade bedraagt 2.500 euro.

Tussen 28 juli en 15 augustus is ingebroken bij een woning aan de Mühlendamm in Haren ingebroken. Het pand werd als opslagruimte gebruikt. Er werden twee airconditioners gestolen. De schade bedraagt 5.000 euro.

Aschendorf

Vrijdag is tussen 17.15 en 17.45 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Mühlenstraße in Aschendorf een zwarte Audi beschadigd. Dit kan met een auto of een winkelwagentje gebeurd zijn. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Papenburg

Op 16 augustus is tussen 17.50 en 18.10 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Kirchstraße in Papenburg een zilvergrijze Volvo V90 aangereden. De wagen heeft schade aan de achterbumper. De veroorzaker is doorgereden.

Surwold

Vanmorgen is om 08.00 uur op de B401 bij Surwold een persoon aangereden. Een 61 jarige bestuurder van een Mercedes bus moest vanwege de situatie op de weg remmen. Dit werd door de achter hem rijdende 25 jarige bestuurder van een bestelbus te laat opgemerkt. Hij week uit naar rechts om een aanrijding te voorkomen. Daarbij werd een 39 jarige man, die op de groenstrook werkzaamheden verrichtte, aangereden. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De andere betrokkenen bleven ongedeerd.