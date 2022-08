Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Vanmorgen organiseerde wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond Jipsinghuizen. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandelbeleving de Hel van Jipsinghuizen en nu een prachtig natuurgebied wo 24-08-2022.

Wandelen Werkt ging deze warme ochtend van start in omgeving Jipsinghuizen. Gezien de warmte die deze dag werd verwacht zijn we eerder begonnen. Prachtige zonsopkomst met nog een beetje mist. Dat was goed te zien in de bossen. Start van de wandeling: Hotel de Waalehof (sinds kort nieuwe eigenaar).

Route ging richting Sellinger bossen – door het mooie begrazingsproject Breedwisch – langs gebied Ruiten Aa het pareltje in het Groningse landschap. Er was rekening gehouden met de warmte dus veel wandelen in de schaduw.

Waarom genoemd de Hel van Jipsinghuizen:

De heidevelden van de dertiger jaren zijn door de werklozen in de werkverschaffing in begin jaren twintig van de 20e eeuw ómgetoverd ’in landbouwgrond en bossen. Vanaf het jaar 2000 is Staasbosbeheer bezig om het gebied terug te geven aan de natuur. Met name het natuurgebied De Breedwich laat dit duidelijk zien.

In de periode van 1924-1939 werden de werklozen per tram naar Jipsinghuizen gebracht om de omgeving van het dorp vele hectares heide te ontginnen. De werklozen kregen een laag salaris ,het werk was zwaar en voor velen zeer ongewoon. In Jipsinghuizen staat een monument ter nagedachtenis aan de werkverschaffing in Westerwolde.

Breedwisch:

ligt aan de rand van het beekdal, ten westen van Jipsinghuizen. Het gebied wordt begrensd door de Jipsingboertange weg, de Hekkenweg en de Vossenweg. Het bestaat uit voormalige landbouwgronden die begin 2000 zijn overgedragen van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) aan Staatsbosbeheer.

Het waterpeil was nog geënt op de landbouw en daarom niet geschikt voor de na te streven natuurwaarden. In 2005 is dat veranderd. Oude, gedempte veenpoelen en vennen zijn uitgegraven en herteld en (weer) verbonden met het beeksysteem van de Ruiten Aa. Om dat laatste te bereiken, zijn de ‘landbouwsloten’ gedempt. Het regenwater moet nu weer zijn eigen weg vinden (via het aanwezige reliëf) richting de beek.

Oude Eems meander houdt Jipsinghuizen droog :

Ten tweede is een oude Eems meander hersteld. De voedselrijke gronden rondom de meander zijn afgegraven, net als de gemineraliseerde venige bodemlagen. Dit om te voorkomen dat zich een ruige vegetatie ontwikkelt en om kwelwater weer de kans te geven het gebied en het beekdal te voeden.

In de toekomst krijgt deze oude Eems meander een belangrijke functie. Zij wordt gebruikt om het water van de Ruiten Aa om het dorp Jipsinghuizen heen te leiden.

Die Eems meander voorkomt dat, met hulp van een ‘verdeelwerk’ dat net zuiden van Jipsinghuizen zal worden gemaakt, dat het dorp ‘natte voeten’ krijgt. Ten noorden van het dorp takt de meander weer aan op de Ruiten Aa. Voorlopig stroomt het water door de meander nog in omgekeerde richting, van west naar oost, naar de Ruiten Aa. Er is een tijdelijk ‘overlaatstuw’ aangebracht, om de waterpeilen van Breedwisch alvast in te stellen op de gewenste natuurontwikkeling.

In het bos liggen vele vennen, dat zijn er 7 vennen, waar van 1 vroeger door de jeugd gebruikt werd als zwemparadijs van Jipsinghuizen.

De wandelaars hadden ook verwacht dat de heide al in bloei zou zijn, helaas nog een beetje te vroeg, komt mede door de droogte en te weinig regen.

Verslag: gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Greetje Dümmer. Klik HIER voor de foto’s.

Wandelcoaches: Els Eckhardt, Eltjo Glazenburg, en Ooldrik Modderman.

