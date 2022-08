Vrolijke orgelmuziek uit de 17e en 18e eeuw in de Magnuskerk in Bellingwolde door Winfried Dahlke

BELLINGWOLDE – Op zondag 18 september 2022 om 16.00 uur vindt in de Magnuskerk Bellingwolde een orgelconcert plaats op het Snitger & Freijtag-orgel uit 1797. Op deze nazomerse zondagmiddag zal Winfried Dahlke (Weener) vrolijke en opgewekte orgelmuziek uit de 17e en 18e eeuw spelen.

Op het programma staan orgelwerken van Justin Heinrich Knecht (1752-1817), die in de jaren 1795-1798 in drie delen een orgelschool publiceerde. Het bevat composities in de galante en klassieke stijl, die wonderwel geschikt zijn voor het Schnitger & Freytag orgel. Winfried Dahlke speelt er verschillende variaties, rondo’s, cantabiles en fantasiestukken uit. De muziek is in een vrolijke stemming, zeer vocaal, speels en soms dramatisch.

Op het programma staan ook Italiaanse sonates uit de 17e eeuw, die eveneens zeer speels en virtuoos zijn. Johann Sebastian Bachs vroege Sonate in D groot zal worden uitgevoerd, waarvan de vijf contrasterende delen eindigen in een schertsende imitatie van “kip” en “koekoek”.

Winfried Dahlke zal het concert uitvoeren in het kader van een reeds lang bestaande vriendschappelijke relatie en op basis van een samenwerking met het Organeum in Weener. Winfried Dahlke zet zich vanuit Weener in voor het behoud van orgelmonumenten en orgelcultuur als Landeskirchenmusikdirektor van de Evangelisch Gereformeerde Kerk, directeur van het Organeum in Weener, orgelrevisor voor het district Oost-Friesland-Eems van de Evangelisch-Lutherse Kerk van Hannover, organist van de Grote Gereformeerde Kerk in Leer en tot 2015 als docent aan de Universität der Künste Bremen.

Het Bellingwolde-orgel wordt beschouwd als het laatste Schnitger-orgel. Het werd gebouwd door Arp Schnitgers kleinzoon Frans Caspar en zijn partner Heinrich Hermann Freytag in 1797. Het instrument is een van de best bewaarde monumentale orgels in het Eems-Dollardgebied. Het geeft een onvergelijkbare expressiviteit aan de muziek van de 17e en 18e eeuw. Vandaag presenteert het orgel zich opnieuw in de artistieke vormgeving van zijn tijd van oorsprong.

In de pauze wordt u uitgenodigd voor thee of koffie. In de kleine gotische kerk met zijn oorspronkelijke gewelven en goede akoestiek zit het publiek met uitzicht op het prachtige orgel. Het concert wordt georganiseerd vanuit de samenwerking tussen het Organeum en de concertcommissie van de Magnuskerk.

