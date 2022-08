Artsen zonder Grenzen start medische hulp in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 25 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZEER WARM | MORGEN VEEL KOELER

We krijgen vandaag nog 1 heel warme dag met een maximum van 31 of 32 graden en ook vanavond is het nog erg warm, maar komende nacht komt er een noordenwind en die brengt koelte van zee. Morgen is het ook maar 21 tot 24 graden en morgenochtend- en middag is er kans op enkele regen- en onweersbuien. Vandaag is er nog een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.

Morgen staat er windkracht 3 tot 4 uit noord tot noordwest en dan is het dus veel koeler. Veel zon is er morgen niet, morgenavond zijn er meer opklaringen en dan is het droog.

In het weekend is het prettig nazomerweer met flinke zonnige perioden, stapelwolken, en misschien een enkele bui. De middagtemperatuur is dan 20 tot 23 graden en er is dan een matige noordenwind. Na het weekend wordt het weer wat warmer want dan draait de wind naar het oosten.