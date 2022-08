Back in town: Het Sixties festival “Let the Sixties Roll”

VEENDAM – Het Sixties festival “Let the Sixties Roll”, met o.a. The Wild Romance en Erwin Java’s Travel Party ft. Erwin Nyhoff play Cuby & The Blizzards keert terug in Veendam. Een revival, van wat in 1989 in Sociëteit Veenlust ooit begon en jarenlang spraakmakende (inter) nationale artiesten naar Veendam wist halen. Denk aan Earth & Fire, Cuby & the Blizzards, The Four Tops, Mud en Armand.

Je keek ernaar uit; omdat er een reeks aan artiesten optrad die de muzikale diversiteit van de jaren ‘60/’70 ten gehore brachten. Maar ook, omdat het de gelegenheid bood voor een beregezellige avond met vrienden en het gegarandeerde weerzien van enkele oude bekenden. The Sixties: daar maakte je je agenda voor vrij, dat mocht je niet missen, je moest erbij zijn! Na afloop was er nog wekenlang gespreksstof over de gebeurtenissen van die avond en waren de verwachtingen hooggespannen voor een volgende editie.

Dat gevoel, van samen naar livemuziek luisteren, in verschillende zaaltjes een andere sfeer en andere mensen, rondlopen, kleinschalig en gezellig, elkaar ontmoeten en klinken op het leven. Dat gevoel willen Hans Stuut, Dirk Jan Brouwer en Bram Bos laten herbeleven. En misschien wel een beetje overdragen aan een jongere generatie.

Grand Café JAVA “Het oudste horecapand van Veendam” is dan ook een uitgelezen locatie om in vijf verschillende zalen in een doorlopend programma, een keur aan artiesten live te beluisteren. De uitbater “Leo Frans” is dan ook bereid gevonden om dit evenement te omarmen. Het muziekevenement gaat plaatsvinden op zaterdagavond 26 november

Op dit moment kan al met zekerheid worden gemeld dat de The Wild Romance en Erwin Java’s Travel Party ft. Erwin Nyhoff play Cuby & The Blizzards zijn gecontracteerd, maar daar blijft het niet bij. De onderhandelingen voor een uitgebreid en divers programma zijn in volle gang.

Let the Sixties Roll is back in town! Kleinschalig, gezellig, maar spraakmakend. Oude herinneringen zullen opleven en nieuwe ervaringen krijgen gestalte. De analogie met de eerste Sixties edities in Sociëteit Veenlust is compleet.

Bekijk de website voor meer informatie over de artiesten en de kaartverkoop: www.letthesixtiesroll.nl Website is binnenkort on-line beschikbaar.

Ingezonden