Kabinet, VNG, IPO en het Veiligheidsberaad maken afspraken om opvang asielzoekers onder controle te krijgen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 26 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL REGEN | BETERE TEMPERATUREN

Het weer is behoorlijk omgeslagen want er is vanochtend en vanmiddag veel bewolking en zo af en toe kan er wat regen of motregen vallen. Het is zeker nog niet koud met 20 tot 23 graden, en er staat een matige wind uit noordwest tot noord. Vanavond en komende nacht komen er brede opklaringen en de minimumtemperatuur is vannacht ongeveer 14 graden.

Dat zal een beetje een verademing zijn, morgen wordt het ongeveer half bewolkt met zon en stapelwolken, misschien een klein buitje, en maxima rond de 22 graden.

Zondag en maandag is het ’s middags een graad of 20 en de wind draait wat bij naar het noordoosten, maar voor het weerbeeld maakt dat niet veel uit. Het is wisselend bewolkt met zonnige perioden en mogelijk een kleine bui. Na maandag gaat de temperatuur gaat de temperatuur een paar graden omhoog, overigens met weinig veranderingen in het weerpatroon.