Bezoekers Onstwedder Gaarv’n doen stap terug in de tijd

Bezoekers van het Oogstfeest deden vandaag een stap terug in de tijd. Onder meer dankzij demonstraties van vele authentieke agrarische ambachten, waanden ze zich even op het Groninger platteland in grootmoeders tijd. Dorsmachines scheidden het graan van het stro en van het tot meel verwerkte graan werden in een authentieke veldoven heerlijke broden gebakken. Ook waren er volop spekdikken verkrijgbaar. Dit alles werd verzorgd door de vrijwilligers van stichting Onstwedder Gaarv’n.



Het Oogstfeest werd officieel geopend door loco-burgemeester Ingrid Sterenborg van de gemeente Stadskanaal. Na de opening mocht zij haar eerste spekdikken bakken.



Tijdens de Groninger Boeren Boeldag kwamen zo’n veertig kavels onder de hamer, zoals huisraad, meubilair en antiek. De verkoop bij opbod door uitveiler Jan Johan ten Have vond plaats ten overstaan van notaris Bergman uit Stadskanaal.



Een spectaculair onderdeel van het Oogstfeest was het schapen drijven. Enkele subliem afgerichte bordercollies van Landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek lieten zien wat zij allemaal kunnen met een kleine kudde schapen. Het Onstwedder muziekduo Wim & Miranda verzorgde diverse optredens en een draaiorgel speelde vrolijke klanken. Voor kinderen waren er diverse activiteiten. Een groot deel van het Evenemententerrein stond vol met oldtimers en er was een braderie en een vlooienmarkt. RTV Westerwolde zond vanuit de locatiewagen live uit.



Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

HIER vindt u in twee delen alle foto’s.