Janny neemt met een lach en een traan afscheid van Diverdoatsie

ONSTWEDDE, RTV WESTERWOLDE – Vandaag was voor Janny de Vries laatste keer dat ze het programma Diverdoatsie presenteerde.

Diverdoatsie, het Groninger programma bij RTV Westerwolde. En bij Diverdoatsie hoorde Janny. Zestien jaar heeft zij het programma gepresenteerd. Haar eerste uitzending was met Geert Winter. Hij bracht haar “de kneepjes van het vak” bij. De playlist van die dag heeft ze nog.

Vanaf 2006 kwamen er veel gasten bij Janny in het programma. Sommigen kwamen meerdere keren. Op de een of andere manier hadden ze iets van doen met de Groninger taal en cultuur; tekstschrijvers, zangers, schrijvers van boeken, verhalen en gedichten en mensen die iets op het gebied van de Groninger taal en cultuur organiseerden. Onder het genot van een kopje koffie of thee, met vaak een van Janny’s heerlijke baksels er bij, vertelden ze over hun bezigheden. Janny vond het fijn dat ze de moeite namen om naar de studio te komen; en ze kwamen altijd, zelden hoorde ze “nee” vertelde ze. Ze is daar dankbaar voor en hoopt dat de gasten ook blijven komen.

Maar helaas was het vandaag de laatste keer dat Janny het programma presenteerde. Vanwege gezondheidsredenen moet zij het rustiger aan gaan doen. In de regiewagen op Onstwedder Gaarv’n ontving zij haar laatste gasten. Na de uitzending werd zij door de voorzitter van RTV Westerwolde: Harry Woldendorp in het zonnetje gezet. Als dank voor haar inzet kreeg ze een vleespakket met streekproducten, of zoals Harry het noemde: een pakket veur de goan- en komende man.

Janny stopt ook met de presentatie van Muziek voor het hart en De zondag begint. Met bestuurswerkzaamheden is zij een aantal jaar geleden al gestopt. Janny gaat RTV Westerwolde niet helemaal verlaten. Ze blijft één keer in de maand het programma voor licht klassieke muziek: Wiener Melange presenteren.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg