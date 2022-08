Lianne Sportel 25.000 ste bezoeker zwembad De Barkhoorn

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 27 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | WEINIG REGEN

Een noordenwind geeft vrij veel bewolking en eerst maar af en toe zon. In de loop van de middag komen er meer en ook bredere opklaringen en het eindigt vrij zonnig. Er kan een kleine bui ontstaan maar de meeste plaatsen zijn helemaal droog en de maximumtemperatuur is zo’n 22 graden.

Vanavond en vannacht is het vrij helder en het koelt vannacht af tot ongeveer 12 graden. Morgen is daarna vrij zonnig en bij een zwakke tot matige noordwesten-wind wordt het ‘s middags 21 of 22 graden.

Dus het is geen warm weekend, en ook begin volgende week is het niet zo warm met 20 of 21 graden. Vanaf dinsdag komt daar 2 of 3 graden bij en komt er een noordoostenwind. Mogelijk komen er dan enkele buien tot ontwikkeling, maar veel regen zal er ook dan niet vallen.