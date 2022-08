Mobiele Actiekeuken Le Sabot en Vrije Bond brengen maaltijden naar vluchtelingen Ter Apel

TER APEL – Om 14 uur vanmiddag brengen mobiele actiekeuken Le Sabot en de Vrije Bond maaltijden naar de groep vluchtelingen die zich nog voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel bevindt. Zij willen hiermee solidariteit met deze mensen uitdrukken en protest laten horen tegen het repressieve migratiebeleid, waar de situatie in Ter Apel de zoveelste schandalige uitwas van is. De strijd voor goede opvang van vluchtelingen is onderdeel van de strijd tegen grenzen en voor vrijheid van beweging voor iedereen.

De overheid voert ten aanzien van de opvang van vluchtelingen bewust een beleid van minimale capaciteit en onvoldoende ruimte om een toename van mensen aan te kunnen. Daarmee wordt steeds weer een beeld gecreëerd van een ‘overvloed’ aan asielzoekers, waarbij de roep om een ‘asielstop’ nooit ver weg is en racisme in de hand gewerkt wordt. De gisteren door de regering aangekondigde maatregelen om de komst van nieuwe vluchtelingen te voorkomen, zoals het inperken van gezinshereniging en het opschorten van het opnemen van Syrische vluchtelingen als onderdeel van de migratiedeal met Turkije, maken duidelijk waar het beleid zich werkelijk op richt: vluchtelingen buiten het land houden.

Leden van de Vrije Bond, een anarchistische zelforganisatie, zullen zich aansluiten bij het uitdelen van het eten vanuit hun congres, dat dit weekend in Appelscha plaatsvindt. Dit tekent ook het bredere perspectief waarin de strijd tegen het migratiebeleid gevoerd wordt. Het beleid van minimale capaciteit, gevoed door jarenlange bezuinigingen, doet zich immers ook voor op terreinen als zorg, onderwijs, wonen en sociale voorzieningen. Overal worden mensen onderdrukt, uitgebuit en klein gehouden. De Vrije Bond streeft naar een wereld zonder grenzen.

Ron Vrij van Le Sabot zegt: “Een paar weken geleden kookten we voor en met enkele honderden mensen op het No Border Camp in Rotterdam. Voor ons staat het brengen van maaltijden naar Ter Apel in dezelfde lijn als de campagne ‘Abolish Frontex’ die in Rotterdam centraal stond. Wij tonen hiermee onze praktische solidariteit met de mensen in Ter Apel, maar vooral verzet tegen het huidige migratiebeleid. Dat moet overal plaatsvinden: aan de grenzen, bij opvanglocaties, tegen detentie en deportaties, bij instituten als EU-grensbewakingsagentschap Frontex en bij de wapenbedrijven die goed verdienen aan het militariseren van grenzen.’

Le Sabot is een mobiele keuken die biologisch en veganistisch kookt tijdens politieke bijeenkomsten en acties, samen met de deelnemers. De keuken baseert zich op het idee dat het belangrijk is machtsstructuren te bestrijden en je te verzetten tegen uitbuiting en onderdrukking.

Ingezonden