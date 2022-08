Bestuurster scooter gewond bij aanrijding Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 28 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKEN | MORGEN EEN BUITJE

Het zal vandaag ongeveer half bewolkt zijn met mooie zonnige perioden, maar vanmiddag toch ook wel wat meer bewolking dan zon. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord en de maximumtemperatuur is ongeveer 21 graden.

En ook morgen is het warm met een temperatuur van 19 of 20 graden en een noordelijke wind. En er is dan vaak veel bewolking en er kunnen zelf een paar buitjes vanaf het Wad komen. Veel regen zal er niet vallen en het blijft de komende week verder ook droog. Tevens is er vanaf dinsdag weer meer zon want de wind draait bij naar noordoost tot oost.

De temperatuur zal ook omhoog gaan: de maxima liggen na morgen op 23 tot 25 graden, de minimumtemperaturen bewegen zich ’s nachts rond 13 graden. De eerste kans op regen -na die enkele bui van morgen- is er waarschijnlijk pas in de loop van het volgende weekend.