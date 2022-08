Column ‘Geplaas’: Hup Veelerveen door Erik Rouppé

VRIESCHELOO – Op zaterdag 27 augustus werd het radioprogramma Brunchroom live uitgezonden vanaf het oogstfeest in Onstwedde. Ook de gebruikelijke column van Erik Rouppé kwam aan bod. Gemist? Lees het hier terug.

De Goddelijke Kanaries: Hup Veelerveen!

Trosje piemels

Soms zijn bier en bitterballen gedurende een emotionele leemte lekker,……………………………………soms niet. Als een licht corpulente, kale bebrilde berggorilla met een stuk of drie piemels liep hij daar. Haar op plekken waar je het eigenlijk niet wilt hebben en andersom. Net gras. Daar, waar je het zaait, komt het niet op en daar waar geen gras moet groeien, tiert het welig. Minion-kruintje, tussen de laatste drie sprietjes, glimmend van trots, grijns van oor tot oor, kunstgebit vol in het avondlicht, brillenglazen beslagen en met een dampende badmuts paradeerde hij over het Erik-Rouppé-sportpark als nooit tevoren. Wubbo z-side Mulders leven was af. Soort van: eerst Napels zien en dan sterven. F.C. Groningen dan, in dit geval. De Goddelijke Kanaries bestaan dit jaar 90 jaar en in het kader daarvan hadden de twee grootste sportieve liefdes in het leven van Wubbo het zojuist tegen elkaar opgenomen. De Goddelijke Kanaries tegen F.C. Groningen. Ongelijke strijd natuurlijk, gevalletje kat en muis, maar dat deed er niet toe. Als preses had hij deze hemelse dag vol in de schijnwerpers gestaan. Dagblad van het Noorden, RTV Noord, Voetbal International, Het Lougblad, Radio Westerwolde, Het Kerkvenster, het kon gewoon niet op.

I heur not what joe say

En toch begon het voor Wubbo orgastisch treffen enigszins ongelukkig. Zoals u wellicht weet, heeft F.C. Groningen sinds dit seizoen een Duitse trainer in de persoon van Frank Wormuth. En u kent de kernwaarden van Duitse voetbaltrainers. Termen als Einsatz, Laufpensum en Teamgeist staan bij onze oosterburen doorgaans hoog in het vaandel. Een openingszin als: “Gruß Gott, herr Wormuth, ich bin der Wubbo, ich binn ein Veeler” komt dan natuurlijk niet bijster intelligent over, maar aan de andere kant zal meneer Wormuth er ook niet heel erg van geschrokken zijn. Voetbaltrainers staan doorgaans namelijk niet bepaald bekend om hun intellectuele taalvirtuositeit. Denk aan Louis van Gaal, Erik ten Hag of die geweldige Nederlandse trainer in Zimbabwaanse dienst, Hendrik de Jongh (ik citeer: “I heur not wat joe say”).

Hobby bloedzuiger

Het bovenstaande circus is inmiddels ruim zes weken geleden en het seizoen 2022-2023 is al lang en breed in gang geschoten. Maar ik maak me een beetje zorgen. Onze hobby bloedzuiger/ trainer/ coach Folcao Penzinho do Nascimento is namelijk van de radar verdwenen. Geen enkel teken van leven. Van Wubbo ontbrak aanvankelijk ook elk spoor, maar die bleek gewoon op een welverdiend tripje naar het buitenland te zijn geweest. Winterberg om preciezer te zijn. De ramptoerist. Winterberg is namelijk de plek waar onze bloedeigen Janske Zwaarman ooit het asfalt heeft proberen te koppen met een gangetje of vijftig per uur. Het maakt misschien een hoop duidelijk. Terugkomend op onze bloedzuiger: zwart gat wellicht? Ook voor hem was de wedstrijd tegen F.C. Groningen natuurlijk het summum. Andere prioriteiten misschien? Emotioneel dipje? Dat kan niet in dat geloof ik niet want Veelerveen is jarig!

Hup Veelerveen!

90 Jaar lief en leden

Ziel en zaligheid

Uitlaatklep, geborgenheid

Grote passen, eerste schreden

90 Jaar passie en strijd

Dikke traan

Van komen of van gaan

Die goal in extra tijd

90 Jaar geel en zwart

Hele hebben en houden

Alles wat we wouden

Diep geworteld in ons hart

90 Jaar handen ineen

Biertje aan de bar

Praatje, samen op de kar

Op naar de 100, hup Veelerveen!

Erik Rouppé

Liever luisteren? Dat kan ook: