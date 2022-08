Open les Schots dansen in Zuidlaren

ZUIDLAREN – Nu de vakantie voorbij is start ook HighlandDancing.nl weer met hun danslessen.



Deze Schotse dansgroep traint elke dinsdagavond in Zuidlaren vooral voor hun eigen plezier, maar ook om mee te kunnen doen met grote shows als Music Show Scotland. Zo deden een aantal dansers 27 augustus jongstleden mee aan de show in Berlijn. Ook zal er komend jaar opgetreden worden in AHOY Rotterdam. Maar voordat het zover is moet er nog wel hard getraind worden.

Ook voor de ervaren dansers zal het weer even aanpoten zijn na de vakantie, want Highland Dancing is

een echte workout. Er wordt veel gesprongen, maar ook lichaamshouding en precisie van de bewegingen zijn erg belangrijk.



Om mee te kunnen dansen is geen ervaring nodig, gelukkig kan iedereen op zijn eigen tempo de dansen aanleren en voor zichzelf bepalen of hij/zij alleen recreatief komt dansen of toe wil werken naar competities of optredens in binnen- en buitenland.



Voor mensen die liefhebber zijn van de Schotse cultuur en muziek, of die op zoek zijn naar een nieuwe sportieve uitdaging organiseert HighlandDancing.nl op dinsdag 6 september a.s. een gratis open les. Om 19.30 starten we in de Ludinge in Zuidlaren. De les duurt een uur. Het is aan te raden gemakkelijk zittende kleding aan te trekken en soepele schoenen (bv. turnslofjes) mee te nemen.



Kun je niet op 6 september, maar wil je wel graag een keer kennis maken? Kom dan op dinsdag 20 september om 19.00 uur naar Aqualaren in Zuidlaren. Daar geven we dan in het kader van de week van de sport een workshop.



Voor meer informatie of aanmelden www.highlanddancing.nl of via email: highlanddancing.nl@gmail.com

Ingezonden