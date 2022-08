Cruiseschip Arvia uitgedokt bij de Meyer Werft

PAPENBURG – Zaterdag is bij de Meyer Werft het cruiseschip Arvia uitgedokt.

Zaterdag verliet het nieuwe cruiseschip Arvia van de Britse rederij P&O Cruises het overdekte bouwdok II van MEYER WERFT (hal 6). Het uitdokken begon ’s ochtends rond 9.00 uur. Na het uitdokken werd de Arvia aan de afbouwsteiger in de werfhaven aangemeerd, waar de masten en de schoorsteen met een kraan op het schip werden gehesen. Het cruiseschip blijft tot oktober in de werfhaven liggen. Zo vormt de Arvia het decor voor het NDR2 Papenburg Festival op 2 en 3 september.

Voordat de Arvia aan haar eerste reis over de Eems begint wordt het schip verder ingericht en technische tests uitgevoerd.

De Arvia meet ruim 180.000 GT, is 344,5 meter lang, 42 meter breed en qua constructie identiek aan haar zusterschip Iona, dat al in 2020 werd opgeleverd. Na voltooiing kunnen zo’n 5.200 passagiers aan boord. Net als Iona zal Arvia worden aangedreven door milieuvriendelijk vloeibaar aardgas (LNG). Dit zorgt voor een aanzienlijk lagere uitstoot op zee, omdat er geen zwaveloxiden en roetdeeltjes vrijkomen. Dit is momenteel de schoonste vorm van voortstuwing in de scheepvaart. Een ander hoogtepunt voor de passagiers aan boord is het atrium, dat over drie dekken uit glas bestaat en een uniek uitzicht biedt op de bezochte bezienswaardigheden en steden.

Na het uitdokken van de Arvia werd de drijvende machinekamermodule (FERU) voor de Carnival Jubilee, die eind 2023 wordt opgeleverd, in het toen nog vrije bouwdok II gemanoeuvreerd. Het voorste deel van het cruiseschip is daar de afgelopen maanden al in blokbouw gebouwd. De FERU is gebouwd bij NEPTUN WERFT in Rostock en is een week geleden overgebracht naar Papenburg.

Bron: Meyer Werft

Foto’s: Catharina Glazenburg