RTV GO! houdt Open Dag

Maandag 29 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING | WEEK MET NAZOMER

Het is vandaag lang niet zo zonnig als in het weekend met vanochtend vrij veel bewolking, en bij het Wad en in de Eemsdelta kans op wat lichte regen. Vanmiddag komen er meer opklaringen en dus is de zon er wat vaker bij. Maar er komen ook stapelwolken bij en daar kan een enkele bui uit vallen. Vanochtend is er weinig wind, vanmiddag komt er een een zwakke tot matige matige noordoostenwind te staan. Maximumtemperatuur vanmiddag rond 21 graden.

Morgen en daarna is het weer wat zonniger en echte regenbuien zitten er in tot het eind van deze week niet in. Dus het blijft sterk drogend weer, want de wind neemt toe en ook de temperatuur gaat per dag een beetje omhoog. Zo kan het morgen 23 graden worden en van woensdag tot vrijdag zijn maximumtemperaturen tot 25 graden mogelijk.

Dat wordt deze week dus echt nazomerweer, mogelijk brengt het volgende weekend vanuit het zuiden enkele buien.