Fleur Gräper-van Koolwijk (D66) na de verkiezingen niet verder als gedeputeerde

GRONINGEN – Fleur Gräper-van Koolwijk heeft besloten na de komende Provinciale Statenverkiezingen niet terug te willen keren in het Groningse College van Gedeputeerde Staten. Dat maakte zij dinsdag bekend in een mail aan de leden van D66 in de provincie. Gräper-van Koolwijk is sinds 2015 gedeputeerde en momenteel verantwoordelijk voor onder meer mobiliteit, openbaar bestuur en sport.

Na ruim zeven jaar voelt het voor haar als het juiste moment om het stokje over te dragen. “Deze keuze was niet eenvoudig, want ik heb een van de leukste banen die er zijn en doe mijn werk met ontzettend veel plezier en toewijding. Tegelijkertijd merk ik dat mijn gedrevenheid en energie soms concurreren met routine. Dat is voor mij een teken dat het is tijd is om ruimte te creëren voor nieuwe mensen met frisse ideeën en energie voor de opgaven waar we als provincie voor staan,” licht Gräper-van Koolwijk haar besluit toe. Tot aan de Statenverkiezingen in maart zal zij zich onverminderd als gedeputeerde blijven inzetten voor de provincie en haar inwoners op belangrijke dossiers als de treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal en het nieuwe participatiebeleid.

Namens de Statenfractie van D66 prijst fractievoorzitter Peter Gerrits haar voor haar verdiensten, zoals de gezamenlijke cultuurnota van provincie en stad, het meest duurzame busvervoer van Nederland en de langste fietsbrug van Europa in Oldambt. “Een enorme dossierkennis, gekoppeld aan passie voor het openbaar bestuur. Dat is voor mij het kenmerkende aan Fleur. Ik begrijp haar besluit en kijk uit naar de verdere samenwerking in de komende maanden tot aan de verkiezingen.”

Ook Jetze Luhoff, voorzitter van het regiobestuur van D66, spreekt zijn lof uit voor Gräper-van Koolwijk: “Als bestuurder is ze altijd erg betrokken gebleven bij de partij. Ze is makkelijk benaderbaar, wat zeer gewaardeerd wordt door de leden. Dat zullen we als vereniging gaan missen.” Mocht D66 na de komende Statenverkiezingen opnieuw deel uitmaken van het College van Gedeputeerde Staten, dan zal door de fractie een nieuwe kandidaat-gedeputeerde worden voorgedragen.

Ingezonden