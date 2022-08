Gerestaureerde kerk Oostwold op 10 september heropend

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 30 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL ZON | GELEIDELIJK WARMER

Door een groot hogedrukgebied bij Schotland en Noorwegen is het voorlopig heel stabiel met vrij veel zon en droog weer, pas komende zondag lijkt er kans op een eerste bui.

Er is vandaag ook direct meer zon dan gisteren en ook vanmiddag en vanavond heeft de zon de overhand, met een paar stapelwolken en een matige noordoostenwind. De temperatuur loopt na een frisse start op tot ca. 22 graden.

Morgen wordt het 23 graden en vannacht daalt het opnieuw naar 10 tot 12 graden, ook morgen is er nog een noordoostenwind. Donderdag draait de wind naar het oosten en dat geeft wat hogere temperaturen, dan wordt het maximaal 24 graden. De lucht wordt dan ook droger en ’s nachts is het daardoor fris met minima rond 10 graden.

Vrijdag en zaterdag is er daarop weinig verandering, zondag is er zuidoostenwind en dan kan het stijgen naar 25 tot 27 graden worden. En dan gaan we hopen dat er een paar buien gaan vallen.