“Groen gas voor platteland goede oplossing”

GRONINGEN – In Groningen is de wens om van aardgas af te stappen groot. Groen gas is in het buitengebied daarvoor een goede oplossing. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerd onderzoek van CE Delft inopdracht van het project Nieuwborgen.net en N-TRA (de transitie-afdeling van netbeheerder

RENDO). Veel mensen vinden het ook een aantrekkelijk alternatief voor aardgas, zo toont ander

nieuw onderzoek van Ecorys aan. Er is alleen nog te weinig groen gas beschikbaar. Dat komt deels

omdat allerlei subsidieregels het voor producenten lastig maken. Nieuwborgen.net vindt dat de

overheid het gemakkelijker moet maken om groen gas te produceren.



Nieuwborgen.net

In het project Nieuwborgen.net worden inwoners geholpen bij het besparen van gas. In de

toekomst wil het project het voor hen ook mogelijk maken om over te stappen op groen gas. De

biovergister om het groene gas te produceren staat er al. Deze maakt van het geproduceerde

biogas nu nog groene stroom. Technisch vormt een overstap naar het leveren van groen gas geen

probleem. De subsidie-regelgeving maakt deze overstap echter minder vanzelfsprekend.



Waarde groen gas

Nieuwborgen.net en N-tra hebben CE Delft gevraagd te onderzoeken hoe belangrijk groen gas

eigenlijk is voor het platteland. “Uit dit onderzoek blijkt nu dat groen gas voor de verwarming van

panden op het platteland het minst dure alternatief is voor aardgas. Andere mogelijkheden, zoals

helemaal overstappen op elektriciteit, zijn daar erg duur.”, aldus CE-Delft onderzoeker dr. Martha

Deen. Drs. Harry van Til van Ecorys: “Ons onderzoek laat ook zien dat veel mensen groen gas een

aantrekkelijk alternatief vinden voor aardgas”.



Beleid

Groen gas is erg schaars, er is te weinig van. Beleidsmakers kunnen helpen door de productie van

groen gas makkelijker te maken. In Nieuwborgen merken we dat de subsidieregels voor de

producent van biogas ingewikkeld zijn. Die kan niet zomaar met behoud van zijn subsidie

overschakelen van stroomproductie op productie van groen gas. Als dat niet kan, is het niet

rendabel om het groene gas te maken.



Leefbaarheid platteland

Jurrie Nieboer, wethouder van de gemeente Oldambt: “Binnen het project Nieuwborgen.net blijkt

dat landelijke subsidieregels de productie van groen gas tegenhouden. In onze regio, waar de

energie-armoede hoog is, zouden we juist groen gas als meest betaalbare alternatief moeten

stimuleren. Wij vragen het rijk daarom om onze inwoners in staat te stellen om groen gas te

omarmen. Het is een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige leefbaarheid en

bewoonbaarheid van dit gebied.”

Ingezonden