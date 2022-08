K6 organiseert ATB tocht voor stichting ALS op de Weg

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 5 november a.s. wordt door de Stichting K6 Tegen Kanker vanuit Bellingwolde een ATB tocht georganiseerd.

In de huidige periode zamelt K6 geld in voor de stichting ALS op de weg. Eerdere edities van de ATB tocht konden vanwege corona niet doorgaan, maar gelukkig kan dat nu wel.

Er wordt gestart bij De Meet in Bellingwolde en er zijn meerdere mogelijkheden om mee te doen. K6 werkt in deze samen met Fiets Toer Club Toer ’80. Toer ’80 heeft een vaste ATB route van 40 km, dat deel uitmaakt van het mountainbikenetwerk Westerwolde. Dat parcours is met bordjes aangeduid. Ook is er voor deelnemers een GPX – navigatie bestand beschikbaar, zodat deelnemers individueel het parcours kunnen fietsen. Daarnaast fietsen er ook drie niveaugroepen met begeleiders, waar fietsers zich bij aan kunnen sluiten. Een andere mogelijkheid is om op de racefiets mee te doen. Er start ook een groep die ca 70 km over de weg zal fietsen, tempo 27-30 km/u. Last but not least zijn er ook mensen die vanuit huis heen en weer naar de pauzeplek in Vriescheloo kunnen fietsen. In het toerfietssegment staat dat bekend als ‘sterrit.’

Deelnemers ontvangen na opgave een bevestigingsmail waarin voor hen op maat de informatie staat.

Vrijwilligers

K6 bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om gelden in te zamelen voor goede doelen waarbij dan tastbare zaken worden aangeboden. Goederen waar dringend behoefte aan is en die niet gesubsidieerd zijn. Tijdens de ATB tocht wordt K6 ondersteund door talloze andere vrijwilligers, die met name op de pauzeplek zorgen voor koffie en (zelfgebakken) taarten.

INFO

– info – aanvraag / opgeven via k6tegenkanker@gmail.com

– Vanaf De Meet te Bellingwolde, Dorpsplein 6

– zaal open om 08.15 uur

– 09.00 uur start

Ingezonden