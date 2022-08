Uitslagen 52e Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi

TER APEL – Het 52e Internationaal ZEPTA Waterpolotoernooi was een groot succes. In het weekend van 27 en 28 augustus kwamen 126 teams naar Ter Apel. Dit jaar was meer dan een kwart van de teams uit het buitenland, de volgende landen werden vertegenwoordigd; IJsland, Schotland, Engeland, Nederland, Duitsland en België.

Ongeveer 1750 deelnemers werden getrakteerd op een heus spektakel. In totaal werden er 448 wedstrijden gespeeld, verdeeld over 10 wedstrijdvelden. Dankzij de hulp van vele sponsoren, was het weer mogelijk om een van de grootste waterpolotoernooien ter wereld te organiseren. Bijna 120 vrijwilligers hielpen mee om het toernooi tot een groot succes te maken. De organisatie kijkt zeer tevreden terug op een geslaagd toernooi.

In de eredivisie heren poule won Polar bears uit Ede van de heren van debutant KWK Waterpolo Spurs uit België. In een spannende finale werd de einduitslag 9-7. Bij de dames won UZSC uit Utrecht.

Op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond werden drie feestavonden georganiseerd op het feestterrein. De feesttent goed gevuld en konden de bezoekers genieten van zanger Erik van Klinken, DJ Kevin Platen, DJ Frank, DJ Bert Bakema en de band Super Sundays

Op zondagmorgen om acht uur werden de deelnemers op een ludieke manier getrakteerd op een wake up call door een doedelzakspeler en een drummer, wat veel positieve reacties heeft opgeleverd van de deelnemers.

Heren 1

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. Polar Bears 1e Wedstrijd B 3 2 9 7

2. KWK Waterpolo Spurs 2e Wedstrijd B 0 -2 7 9

3. KAZSc (Koninkli…ldis) 1e Wedstrijd C 3 2 7 5

4. De Ham 2e Wedstrijd C 0 -2 5 7

5. Uzsc 1e Wedstrijd D 0 0 0 0

Heren 2

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. Swol heren 1 1e Heren 2 13 13 26 13

2. Neptunus Aalst 2e Heren 2 9 -4 20 24

3. SG Mokum 3e Heren 2 8 6 24 18

4. Esta heren 1 4e Heren 2 8 0 24 24

5. Kenning 5e Heren 2 8 -2 16 18

6. Hzc de robben H1 6e Heren 2 7 -5 23 28

7. Traktor Diesdorf 7e Heren 2 6 -8 16 24

Heren 3

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. Swol heren 2 1e Heren 3 14 12 23 11

2. SC Neptun Cuxhaven 2e Heren 3 13 2 18 16

3. GerMerican Otters 3e Heren 3 12 8 22 14

4. IJsselmeeuwen 4e Heren 3 7 2 21 19

5. UZSC H IV 5e Heren 3 6 -11 19 30

6. Kenning #2 6e Heren 3 4 -4 16 20

7. Esta heren 2 7e Heren 3 3 -9 15 24

Heren 4

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. Erfurter SSC 1e Heren 4 16 10 25 15

2. De geile geitjes 2e Heren 4 14 7 27 20

3. UZSC H5 3e Heren 4 10 8 25 17

4. SVH H1 4e Heren 4 9 2 21 19

5. Prosecco 69 5e Heren 4 7 -8 13 21

6. Hard en Nat 6e Heren 4 3 -9 15 24

7. Deltasteur 7e Heren 4 0 -10 10 20

Heren 5

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. Het Sterrenteam 1e Heren 5 16 7 23 16

2. ZPC Langezwaag / SGHA 2e Heren 5 11 8 21 13

3. ZPC Nunspeet 1 3e Heren 5 11 2 21 19

4. Trivia 4e Heren 5 10 5 23 18

5. SV 08 Saarbrücken 5e Heren 5 9 4 19 15

6. De Meeuwen 6e Heren 5 3 -4 15 19

7. BZC heren 7e Heren 5 0 -22 12 34

Heren 6

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. VZV Heren 1e Heren 6 16 21 41 20

2. Treffers ex COVID 2e Heren 6 14 11 36 25

3. Woeltrib Legends 3e Heren 6 13 6 29 23

4. VfB Friedberg 4e Heren 6 12 19 38 19

5. Zaan Heren 4,34 5e Heren 6 7 -10 21 31

6. PRIMA! 6e Heren 6 7 -18 20 38

7. Bedford 7e Heren 6 6 -19 16 35

8. Eemsrobben 8e Heren 6 5 -10 15 25

Heren 7

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. SV Georgsmarienhütte I 1e Heren 7 16 17 32 15

2. De Snippen 2e Heren 7 15 12 25 13

3. Beetje Simpel Z…tland 3e Heren 7 12 0 22 22

4. De Waterwolf 4e Heren 7 11 5 22 17

5. KZV de Lansingh 5e Heren 7 9 -1 21 22

6. De Aalscholver 6e Heren 7 8 -7 16 23

7. De Meeuwen 2 7e Heren 7 7 -9 15 24

8. Het Y heren 4 8e Heren 7 2 -17 5 22

Heren 10

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. Z&PC De Gouwe 1e Heren 10 13 17 23 6

2. De Devel 2e Heren 10 10 5 20 15

3. Ármann Iceland 1 3e Heren 10 9 11 24 13

4. IJsselmeer 4e Heren 10 9 3 20 17

5. Ndd gemengd 5e Heren 10 1 -14 12 26

6. De Zaan 9 6e Heren 10 1 -22 7 29

Lokaal 1

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. De Kloosterwiekers 1e Poule A 9 5 18 13

2. Firma onbenul 2e Poule A 9 3 14 11

3. Het Monument 3e Poule A 6 3 16 13

4. Boksemschieters FC 4e Poule A 3 -4 13 17

5. Spoorbaan 5e Poule A 3 -7 5 12

Dames 1

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. UZSC dames team 1 1e Wedstrijd B 3 1 3 2

2. UZSC dames team 2 2e Wedstrijd B 0 -1 2 3

3. Panja Leiden 1e Wedstrijd C 3 5 5 0

4. Zv de Zaan 2e Wedstrijd C 0 -5 0 5

5. De Ham 1e Wedstrijd D 3 4 8 4

6. SWOL 1894 Dames 1 2e Wedstrijd D 0 -4 4 8

Dames 2

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. ETV Hamburg 1e Wedstrijd D 3 2 5 3

2. SG Mokum 2e Wedstrijd D 0 -2 3 5

3. Gentse Dames 1e Wedstrijd C 3 5 5 0

4. Hollandse Delta ’11 2e Wedstrijd C 0 -5 0 5

5. Esta dames 1 1e Wedstrijd B 3 2 5 3

6. SGHA dames 2e Wedstrijd B 0 -2 3 5

Dames 3

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. EZC 1e Wedstrijd D 3 5 5 0

2. ZPC BIEM 2e Wedstrijd D 0 -5 0 5

3. Borrelnood 1e Wedstrijd C 3 5 5 0

4. SVH dames 1 2e Wedstrijd C 0 -5 0 5

5. VZV Dames 1e Wedstrijd B 3 2 3 1

6. Anne en de koek…kkers 2e Wedstrijd B 0 -2 1 3

Dames 4

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. Hvs 1e Dames 4 21 20 29 9

2. ZVL dames 2e Dames 4 16 11 20 9

3. Thistles 3e Dames 4 12 3 21 18

4. BZC dames 4e Dames 4 12 -2 15 17

5. Dames 1 EZ&PC Elst 5e Dames 4 9 3 17 14

6. Zinkstuk Dames 6e Dames 4 6 -7 10 17

7. Deltahout 7e Dames 4 4 -16 10 26

8. Hard en Sexy 8e Dames 4 3 -12 15 27

Dames 5

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. De Snippen Dames 1e Dames 5 16 11 17 6

2. ZV Westland 2e Dames 5 13 9 18 9

3. Neptu-eest 3e Dames 5 8 -1 10 11

4. Ragnar D1 4e Dames 5 8 -2 12 14

5. Black Panters 5e Dames 5 6 -7 8 15

6. Z&pc Rotterdam 2 6e Dames 5 5 -4 10 14

7. Taddies 7e Dames 5 3 -6 8 14

Heren 8

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. Shotje voor de boeg 1e Heren 8 21 22 29 7

2. Ragnar H1 2e Heren 8 18 17 29 12

3. SV Georgsmarienhütte II 3e Heren 8 15 24 33 9

4. MZ&PC De Reest 4e Heren 8 12 2 17 15

5. PWC/de Granaet (SG) 5e Heren 8 7 -14 13 27

6. SSV PCK 90 Schwedt 6e Heren 8 6 -13 12 25

7. Zinkstuk Heren 7e Heren 8 4 -9 14 23

8. New kids 8e Heren 8 0 -29 2 31

Heren 9

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. WSG Ruhrpott 1e Heren 9 15 13 24 11

2. Boys on tour 20…tland 2e Heren 9 12 7 19 12

3. Wetterwille 3e Heren 9 10 1 12 11

4. ZVL-1886 4e Heren 9 9 -5 12 17

5. WaBaKo Leipzig 5e Heren 9 8 -3 12 15

6. BZ&PC Bodegraven H7 6e Heren 9 4 -9 9 18

7. WAVE 7e Heren 9 3 -4 12 16

Heren 11

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. SG DE SLIJMVIJVER 1e Heren 11 15 11 19 8

2. Swimmers With Balls 2e Heren 11 13 11 23 12

3. zpcm heren1 3e Heren 11 13 4 17 13

4. De Snippen Heren 2 4e Heren 11 9 2 18 16

5. Zwemsport Parkstad 1 5e Heren 11 6 0 13 13

6. Papenburg 6e Heren 11 6 -1 18 19

7. Ármann Iceland 2 7e Heren 11 0 -27 7 34

Heren 12

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT

1. Buxtehuder SC 1e Heren 12 16 26 36 10

2. Zwemsport Parkstad 2 2e Heren 12 15 18 34 16

3. De Krokodillis 3e Heren 12 10 2 22 20

4. D.E.S. Den Haag 4e Heren 12 9 3 20 17

5. GZVW 5e Heren 12 7 -6 17 23

6. SG Osnabrück 6e Heren 12 4 -14 12 26

7. Ragnar MIX 7e Heren 12 0 -29 8 37

Ingezonden

Foto’s: André Dümmer, meer foto’s vindt u HIER.