Het Opstapje: blog van Ellen Kruize

OUDE PEKELA – Apothekersassistente Ellen Kruize heeft het boek: Educated Drugdealer geschreven. Het boek verscheen eind december. Ellen schrijft ook blogs. De komende weken kunt u deze op www.westerwoldeactueel.nl lezen. Alle personen in de verhalen zijn denkbeeldig.

Er is steeds meer agressie in de zorg. In het ziekenhuis, de huisartsenpraktijk en bij de apotheek. Het leeft in Nederland. We moeten veel meer vertellen en laten zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Ik geef jullie graag een kijkje achter de balie. Werken als apothekersassistent, een prachtig vak. Met mooie en minder mooie kanten, zoals in elk vak.

Wat een heksenketel kan de apotheek zijn en wat is apothekersassistent een dynamisch vak. Eerder werden we pillendraaiers genoemd en tegenwoordig doosjesschuivers. We zijn echter veel meer dan dat. Of je nu in de apotheek werkt als bezorger, apothekersassistent of apotheker, wij staan klaar om de patiënt zo goed mogelijk te helpen. Dat doen we in goede en in kwade tijden.

Wij werken in de zorg en we helpen patiënten om hun medicijnen goed te gebruiken. Dat doen we door voorlichting te geven, door met patiënten, naasten en andere zorgverleners in gesprek te blijven. Wij worden apothekersassistent omdat zorgen in ons bloed zit. Ik wil iedereen met trots een kijkje in ons bijzondere vak geven.

Ellen neemt ons in een aantal blogs mee in de hectiek van haar vak.

Vandaag deel 7: Het Opstapje

Ik liep naar binnen, keek rond en zag een stapel van een soort dienbladen met vakjes erin. Later bleken dat medicatiecassettes te zijn. En ik zag boeken, eindeloos veel boeken. Daarna zag ik de ladekasten. Er waren meerdere vrouwen aan het werk die steeds de lades opentrokken. Ik hoor de lades open- en dichtgaan. De lades waren diep en hoog. Hoe konden ze in die bovenste lades iets pakken? Opeens zag ik een lade in de vorm van een plankje waarop een van de assistenten ging staan. Nu kon ze wel gemakkelijk bij de hoogste vakken komen, handig bedacht!

Ik denk dat ik mijn mond open had van verbazing. Wat een drukte hier achter de schermen! De telefoon rinkelde, er kwamen steeds medewerkers voorbij lopen en ik hoorde verschillende gesprek-ken. Ik moest mezelf er toe zetten niet te staren.

Petra, een collega van de assistente die de deur voor me had opengedaan, gaf me een kleine rondleiding. De apotheek had verschillende hokjes die best wel donker waren. Ze zette mij uitgerekend in de donkerste ruimte neer. ‘Trek dit witte schort maar aan. Hier in de bereidingsruimte mag je even wat vaselinelanettecrème FNA gaan uitvullen,’ zei Petra. ‘Doe het licht maar weer aan, dat stond uit omdat we tetracycline moesten afwegen’. ‘Zalfjes uitvullen, ja dat is goed’, zei ik. ‘Nee’, antwoordde Petra, ‘dit is een crème.’ Ik hield mijn mond, ik had geen idee wat het verschil was tussen een zalf en een crème.

Petra gaf me een wit schortje en vroeg me mijn handen te wassen. Daarna begon de demonstratie. Ze liet me in verschillende stappen zien hoe je een crème in een tube doet.

Dat moet lukken, dacht ik en ik legde alles klaar.

Die middag heb ik vijftig tubes gevuld. Eerst de vaselinelanettecrème, daarna nog andere crèmes en zalven. De eerste twee tubes vond ik leuk om te doen, daarna was het eerlijk gezegd best saai. Iedere weging werd gecontroleerd door een apothekersassistent die in de ruimte ernaast bezig was. De apothekersassistenten waren druk bezig. Een paar tubes vullen met controle door hen nam veel tijd in beslag. Op een gegeven moment ben ik alles gaan voorbereiden zodat ze tien folies (die gebruik je om de zalf of crème op te leggen, tijdens het wegen en om de tube mee te vullen) in één keer kon controleren. Dat vond ik efficiënter.

Aan het einde van de middag vertelde Petra dat je normaal gesproken nog veel meer tubes op een dag moet vullen. Daar schrok ik wel even van. Maar ze vertelde me dat ik nauwkeurig werkte en dat dit voor een eerste keer netjes was. Dat was een leuke opsteker!

Het leren bereiden van geneesmiddelen vanaf de grondstof naar een product heb ik altijd leuk gevonden. Vooral als je capsules of zetpillen leerde maken. Werkzaamheden die steeds weer dezelfde handelingen vind ik saai. Ik hou van afwisseling in mijn werk.

Wordt vervolgd

Wat is FNA

– F staat voor Formularium

– N staat voor Nederlandse

– A staat voor Apothekers

Het FNA bestaat uit bereidingsvoorschriften voor het maken van geneesmiddelen. De vakterm voor het maken is recepteerkunde. Recepteerkunde betekent: kennis over het bereiden van geneesmiddelen.

In tegenstelling tot bij koken, komen recepten voor geneesmiddelen tot op de milligram of microgram nauwkeurig.

Verschil tussen een zalf en een crème

Een zalf bestaat volledig uit vetten, een crème is een mix van vet en water. Een crème trekt sneller in dan een zalf en de meeste mensen vinden dit dan ook prettiger in gebruik.

