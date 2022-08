Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 31 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | ‘S NACHTS NOG FRIS

Het is ook vandaag overwegend zonnig nazomer-weer met vanmiddag enkele stapelwolken. Ook is er weer een noordoostenwind met vanochtend windkracht 3 en vanmiddag windkracht 4: soms wordt die wind dan een beetje vlagerig. De maximumtemperatuur is ongeveer 23 graden, nadat het vannacht is gedaald tot rond de 11 graden.

En ook vannacht is het redelijk fris met een minimumtemperatuur rond 12 graden. Ook dan is het vrij helder en morgen is opnieuw een redelijk zonnige dag. De wind draait dan naar het oosten en de maximumtemperatuur is ook morgen een graad of 23.

Op vrijdag en in het weekend wordt het zelfs 25 graden, maar dan waait de wind uit het zuidoosten. Daardoor is er vooral op zondag kans op een bui en is er iets meer bewolking, maar er blijft in het weekend flink wat zon.