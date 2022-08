DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

In Weener is tussen 27 en 29 augustus vijf uur op een parkeerplaats aan de Osterstraße een bruine Opel Vivaro aangereden. De veroorzaker is doorgereden.

Meppen

Tussen woensdag en maandag is bij een woning aan de Stadtheidestraße in Meppen een poging tot inbraak gedaan. Er werd een deur beschadigt, maar de daders slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 100 euro.

Tussen vrijdag en maandag is een poging tot inbraak bij een garage van een school aan de Schillerring in Meppen gedaan. Er is voor 100 euro schade aangericht.

Aan de Herzog-Arenberg-Straße in Meppen verschaften inbrekers zich tussen dnderdag en dinsdag toegang tot een kelder van een woning. Er werd niets gestolen, maar wel voor 150 euro schade aangericht.

Haren

In de nacht van maandag op dinsdag is om 01.45 uur in de Emsstraße in Haren een 35 jarige man mishandeld. Hij werd door twee personen vastgehouden en een derde persoon sloeg hem met zijn vuist op zijn neus.

Sustrum

Donderdag is tussen 15.00 en 16.30 uur van een aan de Hauptstraße in Sustrum geparkeerde tractor een buis die gebruikt wordt voor waterwinning gestolen. De schade bedraagt 800 euro.

Lathen

In de nacht van zaterdag op zondag is tussen 23.00 en 03.00 uur aan de Wahner Straße in Lathen-Wahn een omheining over een lengte van 1,8 meter vernield. De politie vraagt getuigen contact op te nemen.

Sögel

Tussen 4 en 11 augustus is bij de tennisbaan aan de Rothenbacher Weg in Sögel een gevel met rode verf besmeurd. De verf is moeilijk van de betonnen wand te verwijderen. Hierdoor is de schade aanzienlijk.