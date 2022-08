Programma feestweek Oude Pekela

OUDE PEKELA – De Stichting Jaarmarkt Oude Pekela organiseert in samenwerking met de gemeente Pekela de Jaarmarkt op de 2e zaterdag van september. Het bestuur organiseert tevens samen met commissies en verenigingen de volgende evenementen:

Truckrun

Vertrek op 4 september bij Stutvoet, WH Bosgrastraat 64 te Oude Pekela. Tussen 10.00 uur en 11.30 uur aankomst van de chauffeurs. Rond 12.00 uur opening en rond 13.00 uur vertrek van de stoet. De route vindt u hier.

Drukmaar Trimloop

Op maandag 5 september 2022 organiseert Dhr. B. Veen in samenwerking met de Stichting Jaarmarkt Oude Pekela de Drukmaar Trimloop. Inschrijving is vanaf 17.15 uur in de kantine van korfbal-vereniging W.S.S. De start van de kinderloop is om 18.30 uur en de start van de recreanten is om 19.00 uur aan de Parklaan. Start/finish: op de Parklaan in centrum Oude Pekela. De Drukmaar Trimloop heeft een nieuw parcours. De lopers gaan langs het kanaal van Garage Vos tot aan de locatie ‘oude Action’.

De afstand bedraagt 2,5 kilomeer per ronde. Maximaal aantal ronden is 4. De prijsuitreiking van de kinderloop is na afloop van de evenementen aan de Parklaan en voor de recreanten is de prijsuitreiking is om 20.30 uur in de kantine van korfbal-vereniging W.S.S. Voorinschrijving trimlopers: Bert Veen, Thorbeckelaan 128, Oude Pekela, tel. 06 24516433.

Prenger en Hoekman kruiwagenrace

Op 6 september wordt op het Lido terrein de Prenger en Hoekman kruiwagenrace georganiseerd. Zo snel mogelijk het parcours afleggen maar ook zo weinig mogelijk water verspillen. Het begint om 18.30. Deelname is vanaf 5 jaar.

Fyzigo Fysiotherapie fiets driedaagse

Van 6 tot en met 8 september 2022 (dinsdag, woensdag en donderdag) zal er weer de traditionele fiets-driedaagse plaatsvinden. Dit wordt georganiseerd door de Roegbainder Trappers. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 25 kilometer voor de recreanten, 35 kilometer voor de E-bikers en 55 kilometer voor de race-fietsers. De sponsor van dit evenement is Fyzigo. De inschrijving begint om 17.00 en de start is om 18.00 uur bij MFC De Binding. De intocht is donderdag 6 september en start om 19.30 uur vanaf parkeerterrein PJC in Nieuwe Pekela. De muziek tijdens de intocht wordt verzorgd door DJ’s die gebruik maken van Oldtimers. De finish is bij MFC De Binding.

IJs en frituurzaak Gerringa kindermarkt

Op woensdag 7 september wordt er op de parkeerplaats van de Helling een kindermarkt georganiseerd. Dit is dus geen warenmarkt, maar alleen verkoop door kinderen t/m 12 jaar. Bij slecht weer zal er worden uitgeweken in het winkelcentrum de Helling. De markt begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Vanaf 13.00 uur kun je jouw spulletjes op de markt uitstallen. Deelname is gratis en je hoeft je niet van tevoren op te geven.

Traiteurslager Huizing Viswedstrijd

Op woensdag 7 september organiseert HSV de Beurs in samenwerking met de Stichting Jaarmarkt weer de Traiteurslager Huizing Viswedstrijd. De inschrijving voor de jeugd tot 14 jaar is om 17.00 uur op het Lido terrein. De wedstijd begint om 17.30 uur en duurt tot 19.30 uur. De prijsuitreiking is om 20.00 uur op het het Lido terrein. De wedstrijd voor de oudere deelnemers begint om 18.00 uur en er zal gevist worden tot 21.15 uur. De prijsuitreiking zal plaatsvinden om 21.45 uur op het Lido terrein. Er zal gevist worden vanaf de Wedderweg tot aan Draaierswijk. De opgave is op het Lido terrein.

Prenger en Hoekman hindernisbaan

Op donderdag 8 september wordt op het Lido terrein een 21 meter lange hindernisbaan opgebouwd. Ben jij snel, behendig en fit genoeg om je zo snel mogelijk te verplaatsen? Kom dan op donderdag 8 september tussen 18.30 uur en 20.30 uur naar het Lido terrein!

Opgave kan via hindernisbaan@jaarmarktoudepekela.nl

Brockschmidt kano estafette

Welk team uit de gemeente Pekela kan het snelst kanovaren van de Wedderklap naar de Britanniaklap, Eltjeswijk en weer terug naar de Wedderklap? Wie gaat er kopje onder en wie niet? Op donderdag 8 september 2022 zullen we het zien.Teams moeten om 18.30 aanwezig zijn, de start is om 19.00 bij de Wedderklap. Nieuw: Af te leggen traject: Wedderklap-Britanniaklap-Wedderklap-Eltjeswijk-Wedderklap.

Nieuw: Start en finish is in het centrum bij de Wedderklap. Als je mee wilt doen geef je dan op als team via de mail! Klik hier om een mail te sturen! Een team bestaat uit 4 deelnemers.

LuckyStar versierde aanhangwagens optocht

In navolging op de gondelvaart wordt langs het Pekelderdiep een verlichte aanhangwagens optocht gehouden. In verband met de veiligheid mogen zich geen personen op de aanhangwagen bevinden. Verzamelen op 9 september om 19.00 uur bij de jachthaven. Vertrek is om 20.00 uur.

Jaarmarkt

Op zaterdag 10 september 2022 is er weer de grootste en gezelligst jaarmarkt van het Noorden. Duizenden mensen zullen deze markt weer bezoeken. Op deze markt zullen ruim 130 standhouders aanwezig zijn. Het aanbod van de standhouders is zeer gevarieerd. Op de parkeerplaats voor het gemeentehuis zullen ruim 80 oldtimers worden geshowd. Dit jaar is er live muziek op het plein voor Schoenservice Brokschmidt en Poortman Electroworld.

Optredens van Kira Dekker, Erwin de Vries, Krzysztof Groen en de Pekelder Popband RESET. De jaarmarkt wordt gehouden in het centrum van Oude Pekela langs het Pekelderdiep. De opening van deze markt is om 9.00 uur bij de Wedderbrug. Om 17.00 uur is de markt afgelopen.

MFC de Binding kofferbakverkoop

MFC de Binding organiseert op zondag 11 september in samenwerking met de stichting jaarmarkt Oude Pekela een kofferbakverkoop. Vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur kunt u spullen aanbieden voor de verkoop, Er wordt door de organisatie een plaats aangewezen op het parkeerterrein van MFC de Binding. Voorwaarde is dat de aangeboden artikelen in de kofferbak passen. Verkopers kunnen zich inschrijven via info@debinding.nl.

