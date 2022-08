Stadskanaal zet tijdelijk tweede tent aan Manegelaan

STADSKANAAL – Aan de Manegelaan in Stadskanaal wordt een grote witte tent sinds 9 juni jl. gebruikt als overstroom voor vluchtelingen uit Ter Apel. Daar kunnen 100 vluchtelingen per nacht slapen. Op verzoek van de veiligheidsregio en het COA wordt per direct voor enkele weken een tweede tent op het terrein geplaatst, ook weer met 100 slaapplaatsen. Zodra de tent staat, kunnen in de 2 tenten samen 200 vluchtelingen per nacht slapen. Dat blijft zo tot een nieuwe opvanglocatie in de gemeente Hogeland opent. Daarna wordt de tweede tent in Stadskanaal weer afgebroken.

Oorspronkelijk was de eerste tent helemaal niet voor asielzoekers bedoeld. Het is een doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar die hebben hier nog geen gebruik van hoeven maken. De gemeente Stadskanaal zag maanden geleden al met lede ogen aan dat in Ter Apel vluchtelingen buiten sliepen, terwijl hier een volledig ingerichte tent klaar stond. Sindsdien worden regelmatig vluchtelingen voor één nacht overgebracht naar de tent. De volgende ochtend gaan ze in bussen weer terug naar Ter Apel.

De huidige tent wordt dagelijks ingezet. Zodra de tweede tent er staat, naar verwachting aanstaande donderdag, zal ook deze dagelijks beschikbaar zijn. Het COA brengt dan per avond maximaal 200 vluchtelingen met bussen naar de Manegelaan en haalt de mensen de volgende ochtend ook met bussen weer op. Zodra de nieuwe opvanglocatie in Zoutkamp opent, wordt de tweede tent afgebroken. De eerste tent blijft vanaf dat moment maximaal 2 avonden per week voor vluchtelingen uit Ter Apel beschikbaar. Wethouder Ingrid Sterenborg is blij dat er eindelijk een doorbraak lijkt te komen in de situatie in Ter Apel. “Het is mooi dat er met de nieuwe locatie in Zoutkamp weer perspectief is. Zo kon het ook niet langer, dat zagen we allemaal. Om echt door te pakken, moeten we met elkaar nu die extra stap zetten. Die tweede tent vraagt wel meer capaciteit van onze organisatie. Maar als dat nodig is om in Ter Apel de rust terug te laten keren, dan doen we het.” Burgemeester Klaas Sloots sluit zich daarbij aan: “de opvang van vluchtelingen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Nederlandse gemeenten, de gemeente Stadskanaal draagt hier vanzelfsprekend aan bij. Als alle gemeenten die verantwoordelijkheid nemen, zijn we des te eerder uit deze onmenselijke situatie.”

Zoals bekend, is de tent aan de Manegelaan in eerste instantie ingericht als doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat blijft ook de prioriteit. Wanneer de veiligheidsregio een beroep doet op crisisnoodopvang voor Oekraïners, zal de tent daarvoor gebruikt worden. Ook dan blijft het een doorstroomlocatie en zullen Oekraïense vluchtelingen kort in de tent verblijven, om daarna door te stromen naar andere locaties. De tent is namelijk niet geschikt voor een langer verblijf.

Ingezonden