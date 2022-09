DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Vandaag kreeg de politie van Weener het bericht dat op 29 of 30 augustus drie kinderen in de Ahornstraße door twee onbekende personen zouden zijn aangesproken. Om acht uur ’s ochtends stopte bij hen een donkere personenauto, waarin een man en een vrouw zaten. Zij vroegen de kinderen om in te stappen. De kinderen hebben dit geweigerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

In de nacht van 30 op 31 augustus is aan de Möhlenweg in Weener de voorruit van een Renault Twingo ingeslagen. De auto stond met de voorkant in de richting van de weg op een oprit bij een woning. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Papenburg

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een school aan de Fahnenweg in Papenburg ingebroken. Om binnen te komen werd een raam vernield. Uit een kantoor werd een kluis weggenomen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Geeste

Vanmorgen is om half vijf bij een ernstig ongeval op de B70, ter hoogte van Geeste, een nog onbekende automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer reed in de richting Meppen en belandde door onbekende oorzaak met zijn Opel op de linker weghelft. Daar botste hij frontaal tegen een vrachtwagen. De personenauto, met daarin het slachtoffer, brandde volledig uit. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen. De 39 jarige bestuurder van de vrachtwagen raakte lichtgewond. De schade wordt op 30.000 euro geschat.

Emlichheim

Bij een ongeval op de Haftenkamper Diek is gistermiddag om half drie een 52 jarige bestuurster van een BMW Mini gewond geraakt. Zij haalde een vrachtwagen in toen deze linksaf de Siedlungsstraße in wou slaan. Bij de daarop volgende aanrijding kwam het slachtoffer bekneld te zitten. Ze werd door de brandweer uit haar auto bevrijd. De 55 jarige vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De schade bedraagt 8.500 euro.