Schrijfcafé in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL, MUSSELKANAAL, ONSTWEDDE – Bibliotheek Stadskanaal en dichter Sjoerd Visser hebben de handen in één geslagen en starten weer met het Schrijfcafé. Nadat de vorige editie tijdens de coronacrisis is gestopt, wordt het Schrijfcafe nu weer opgepakt. De eerste keer is dinsdag 20 september om 19.30uur in Bibliotheek Stadskanaal.

De meeste mensen schrijven gedichten of verhalen alleen. Of lopen rond met de wens een verhaal of gedicht te maken. Het Schrijfcafé Stadskanaal is bedoeld zulke schrijvers bij elkaar te brengen en samen te praten over het schrijven. Niet om een verhaal of gedicht af te kraken, wel om de diepte in te gaan. Wat wil je met een verhaal of gedicht zeggen? Hoe heb je het opgebouwd? Welke emotie heb je erin gelegd? Elkaars werk bespreken met respect voor de kwaliteit. Bovendien is het leuk andere schrijvers te ontmoeten en te kijken hoe zij het doen.

Sjoerd Visser (72, woont in Sellingen) zal het schrijfcafé begeleiden en input geven voor de schrijfopdrachten. Sjoerd Visser: ‘Sinds de coronacrisis ben ik begonnen met dichten en vooral bekend geworden van de gedichtenhuisjes die elke maand op een andere plaats in Westerwolde of Oldambt staan. Ik ben geïnteresseerd in hoe andere schrijvers werken en denken. Daarover ga ik graag in gesprek.

Als deelnemer aan het Schrijfcafé Stadskanaal word je regelmatig per mail op de hoogte gehouden van schrijversfestivals, wedstrijden en andere evenementen voor schrijvers en dichters in Oost-Groningen.

