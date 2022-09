Beeldvormende raadsbijeenkomst over sportaccommodaties live te volgen

OLDAMBT – De beeldvormende raadsbijeenkomst over de bezuinigingen op sportvoorzieningen van woensdag 7 september is live te volgen op de website van de gemeenteraad. In de voorbereiding van deze avond is gebleken dat de belangstelling enorm is. Om iedereen de mogelijkheid te geven de bijeenkomst te volgen is het programma iets aangepast.

Politieke partijen in HarbourClub

De raadsbijeenkomst vindt plaats in de HarbourClub en de naastgelegen raadszaal. Daar krijgen de insprekers het woord en is elke fractie aanwezig met een woordvoerder. Ook de verantwoordelijk wethouder kan vragen krijgen van de fracties. Naast de live-uitzending via de website, kan de vergadering ook gevolgd worden op een scherm in het HarbourClub. Daar zijn vertegenwoordigers van alle politieke partijen aanwezig en volgen ook de burgemeester en overige wethouders de avond. Na afloop van de vergadering kan daar informeel worden nagepraat met de politiek.

Over de raadsbijeenkomst

De beeldvormende raadsbijeenkomst start woensdag om 19.45 uur. De deuren zijn vanaf 19.15 uur open. Tijdens de raadsbijeenkomst gaat het over de bezuiniging op sportvoorzieningen. Vanaf 2023 moet Oldambt daar structureel € 500.000,- op bezuinigen. In de afgelopen jaren zijn hiervoor alle mogelijke scenario’s onderzocht. Daaruit is gebleken dat de bezuiniging alleen kan worden gehaald door één of meerdere gebouwen, zwembaden of sporthallen, af te stoten. Op basis van de scenario’s is het voorstel om de opdracht van de raad uit 2019 tot bezuiniging op sportvoorzieningen in te vullen met het sluiten van de sporthal en het zwembad De Hardenberg.

Inspreken kan nog

Het is mogelijk om in te spreken over dit specifieke raadsvoorstel tijdens deze beeldvormende raadsbijeenkomst. U krijgt dan individuele spreektijd voor de raad. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich tot en met maandag 5 september aanmelden via griffie@gemeente-oldambt.nl. Insprekers die zich melden, kunnen op verzoek het raadsvoorstel digitaal toegezonden krijgen. Wilt u alleen als toehoorder aanwezig zijn bij de beeldvormende raadsbijeenkomst? Dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Aanmelden is daarvoor niet nodig.

Vervolg

Na de beeldvormende raadsbijeenkomst vindt er nog een raadsvergadering met oordeelsvormend blok en besluitvormend blok plaats. Afhankelijk van de resultaten van 7 september kunnen er eventueel nog tussenstappen worden ingebouwd.

Ingezonden