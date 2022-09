Groot Westerwolde tocht levert ruim 15.000 euro op voor Wensambulance Noord Nederland

WEDDE – De Groot Westerwolde tocht heeft ruim 15.000 euro voor Wensambulance Noord Nederland opgeleverd.

Vanuit het Team Wens Marathon werd zondag de Groot Westerwolde Tocht georganiseerd. Dit was een wandel- en hardlooptocht over 10 en 15 kilometer door het dal van de Ruiten A en langs de Westerwoldse Aa, van Jipsinghuizen en Ellersinghuizen naar Wedde. Ook was er een fiets- en wielrentocht over 40 kilometer door Westerwolde en de Quincy Kids Run met rondjes van 500 meter door Wedde.

Er waren in totaal 350 deelnemers. Ze werden onderweg getrakteerd op iets te eten en te drinken. Ook kregen ze een goed gevulde rugzak mee. Dit alles werd mogelijk gemaakt door sponsoren.

Na afloop was er in Wedde feest met live-muziek van de Esperando’s, Fath en Stepping Stone. Zij zetten zich belangeloos in.

De inleg en het sponsorgeld gaat tot op de laatste cent naar het goede doel van dit jaar: Wensambulance Noord-Nederland. Het eindbedrag is vandaag bekend gemaakt. De netto opbrengst is €15.487,39. Dit geld is direct besteedbaar voor de Wensambulance Noord Nederland.