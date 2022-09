Ina Habing zet punt achter haar mooie carrière bij de bibliotheken in Westerwolde

VLAGTWEDDE – Ina Habing zet punt achter haar mooie carrière bij de bibliotheek



Vanmiddag nam Ina Habing afscheid van haar clientèle van de bibliotheek in Vlagtwedde.

Vanaf één uur vanmiddag kwamen veel bezoekers van de bibliotheek, waaronder wethouder Wietze Potze van de Gemeente Westerwolde, even langs om met een cadeautje en mooie woorden, die ze in een boom konden hangen, afscheid van haar te nemen.

Ina is in 1979 gestart als bibliotheekmedewerker en heeft een mooie ontwikkeling in haar functies meegemaakt bij de bibliotheek.

Begin 2013 werd Ina locatie beheerder in Ter Apel. In 2017 de laatste switch in haar loopbaan.

Ze coördineerde vanaf dat moment de bibliotheek in Vlagtwedde en ging gelijktijdig als leesconsulent aan de slag in het zuidelijk deel van de gemeente Westerwolde. In die laatste functie zette ze zich vol passie in om kinderen leesplezier te geven.

Dezelfde passie legde ze aan de dag in het promoten van de bibliotheek, zowel binnen de muren van de bibliotheek als tijdens markten en braderieën.

Zichtbare hoogtepunten waren de ontmoeting en het gesprek met de koning in bibliotheek Ter Apel in 2017 en de verkiezing van beste bibliotheek van Nederland in 2013 waar Ter Apel een zeer eervolle 2e plek behaalde.



Tekst: Ingezonden met aanvulling Geert Smit

Foto’s: Geert Smit