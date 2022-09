Kerkje “Uw Koninkrijk kome” in Veelerveen viert 100 jarig bestaan

VEELERVEEN – Op 10 september wordt het 100 jarig bestaan van het kerkje in Veelerveen “Uw Koninkrijk kome” gevierd.

Tot 2005 was het kerkje in gebruik als evangelisatie van de Hervormde kerk en hebben veel mensen uit de omgeving de kerk bezocht. In 2016 is het kerkje in gebruik genomen als lunchroom ’t Moment eten en drinken, waar men het belangrijk vindt dat er mooie mogelijkheden zijn voor sociale kontakten in een laagdrempelige ongedwongen sfeer, met lekkere koffie en lekker eten. Ook is er op verzoek veel mogelijk en wordt er altijd gekeken waar op momenten behoefte aan is.

Het programma voor 10 september is: om 10.00 uur qi gong meditatie in beweging, langzame bewegingen, werken met de levensenergie van ieder mens. Het is voor iedereen toegankelijk, jong en oud

Om 11.00 uur een boodschap over geloof, hoop en liefde in de kerk door mevr. M. Both Om 12.00 uur is er een wildplukwandeltocht waarvoor men zich kan opgeven via tel. 0597 541528. Wat groeit er zomaar in de natuur, leer wat je kunt eten tijdens deze wandeling met handout. Om 13.00 uur grote kraampjesmarkt voor elk wat wils met zeer gevarieerd aanbod opgeluisterd door Greet Kloeg met doedelzak en schalmei, Sjoerd Visser dulciaan en slagwerkspeler. Tijdens de markt is er een springkussen voor de kinderen

Om 17.00 uur einde markt Om 19.00 uur muziek van singer songwriter Pieternel

