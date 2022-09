TER APEL – Vanaf 15 september kunnen vrouwen uit de gemeente Westerwolde in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De onderzoekswagen is tot medio

oktober 2022 te vinden nabij de sporthal aan Domus Lucisstraat 24 te Ter Apel.



Vanaf 1 januari 2022 gaat Bevolkingsonderzoek Noord door als Bevolkingsonderzoek Nederland. Dit is onder meer te zien aan een nieuw logo op het mobiele onderzoekscentrum.



Bevolkingsonderzoek

Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een mammografie. De foto’s worden gemaakt door speciaal opgeleide screeningslaboranten. Twee screeningsradiologen beoordelen de röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte afwijkingen. Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig.



Coronavirus

Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen om veilig te kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.



Uitnodiging komt tijdelijk later

Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke twee jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we onze cliënten weer iedere twee jaar uitnodigen.



Gelijk aanbod

Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het zijn dat het onderzoek op een andere locatie plaatsvindt. Het kan ook zijn dat de cliënt langer moet reizen naar het onderzoekscentrum.



Meer informatie

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u vinden op

www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. U kunt ook bellen met onze informatielijn, telefoon 050 –

520 88 99, op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Ingezonden