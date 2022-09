Lustrum Westerwolde-Hondsrug Rally voor het goede doel

STADSKANAAL- De Rotary Club Westerwolde- Hondsrug organiseert op zaterdag 1 oktober de vijfde editie van de Westerwolde-Hondsrug Rally. Deze klassieker van het Noorden, kortweg de WHrally, voert de deelnemers over de mooiste landwegen van Drenthe met onderweg unieke en verrassende locaties.

‘We zijn blij dat we na een coronastop van 2 jaar deze rit weer kunnen organiseren’, aldus Johan Westerman. namens de organisatie. Westerman staat vanaf het begin aan de basis van deze rally die openstaat voor oldtimers van 25 jaar en ouder, cabrio’s en andere opvallende auto’s. Tijdens de rit gaat het niet zozeer om de snelheid als wel om het navigatietalent en de opmerkzaamheid van de deelnemers. De ontvangst met koffie en koek is bij Greven Bedrijfswagens in Stadskanaal. Daar vindt ook de briefing plaats. Hierna start de ongeveer 180 kilometer lange route door het Drentse landschap. Onderweg is er een koffiestop bij Automobielhuys Misker in Nieuw Amsterdam, terwijl de lunch wordt genuttigd bij De Bospub in Dwingeloo. Daarna gaat het via verharde en soms ook onverharde wegen weer richting Stadskanaal, waar de deelnemers zich verzamelen bij discotheek Fox. Hier staat een buffet klaar en wordt de uitslag bekend gemaakt. ‘Deze keer zijn er extra prijzen voor de winnaars, want het is het eerste lustrum van de WHrally’, weet Johan Westerman.

De opbrengst van de inschrijfgelden en de donaties van sponsoren zullen na aftrek van de onkosten worden gedoneerd aan een goed doel.

Doe je mee en win jij dit jaar de beker? Schrijf je vandaag nog in op https://www.whrally.nl/inschrijven De inschrijving sluit op 25 september. Vol=vol.

Ingezonden