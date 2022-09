Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 4 september, 08.30 uur door John Havinga

ZONNIG EN ZOMERS | KOMENDE WEEK WISSELVALLIG

Het blijft vandaag zonnig met zomerse temperaturen waarbij het vanmiddag ongeveer 25 à 26 graden wordt. Het is wat benauwd en vrij vochtig. De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en wordt matig (3). Vanavond is het nog zonnig en rond 20 uur is het nog 22 graden, met als minimum komende nacht 14 graden, met wat nevel.

Morgen wordt het opnieuw zonnig met een matige oostenwind en de maximumtemperatuur ligt morgen nog wat hoger rond 27 of 28 graden. Een paar kleine stapelwolken zijn overdag aanwezig, maar die lossen ’s avonds ook weer snel op. In de nacht naar dinsdag zou er een enkele bui kunnen komen.

De rest van de week wordt wisselvallig met elke dag wel een paar buien of onweersbuien. Vooral in de tweede helft van de week kunnen dat soms stevige buien worden met in korte tijd flink wat regen. De temperatuur ligt dinsdag nog rond 25 graden, maar vrijdag en zaterdag wordt het ‘nog maar’ 20 graden.