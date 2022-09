Han Tuenter uit Westerlee kampioen dammen in Meeden

MEEDEN – Zaterdag 3 september organiseerde Damclub Meeden een damtoernooi in MFA Gebouw “De Rode Beuk”. De 22 deelnemers waren door organisator Bé Brakels uit Ter Apelkanaal ondergebracht in groepen van 4 spelers. De 1e klasse werd als zodanig gevormd door 4 groepen en de 2e klasse kende 2 groepen. De 5 leden van Damclub Winschoten kwamen in Meeden uitstekend voor de dag. Han Tuenter uit Westerlee werd zelfs kampioen van de eerste klasse, Janick tweede in 1e klasse groep 2, Jan Starke uit Oude Pekela 2e prijs in de 1e klasse groep 3 en Geert Lubberink uit Winschoten 2e in de 1e klasse groep 1. Anke Sijbesma uit Winschoten werd tenslotte 4e in de 2e klasse groep 2.

Indeling naar sterkte

Bé Brakels had derhalve alle deelnemers naar sterkte ingedeeld. De eerste klasse bestond dus uit 4 groepen, waarbij groep 1 een gemiddelde rating had van ruim 1000 KNDB ratingpunten. Groep 2 ongeveer 955 punten, groep 3 ongeveer 900 punten een groep 4 ongeveer 850 ratingpunten. In de 2e klasse speelde niemand met een KNDB rating achter zijn naam. Elke deelnemer speelde dus 3 partijen met een speeltempo van 1 uur/speler per partij, waarbij een partij maximaal 2 uur duurde. Groep 3 en 4 bestonden uit 3 spelers, waarbij de “staande” nummers in elke ronde tegen elkaar speelden.

Wedstrijdverslag In de eerste groep nam Geert Lubberink uit Winschoten (975 ratingpunten) het op tegen Harrie Heidekamp uit Vlagtwedde (geen rating, geschat 1000 punten) Klaas van der Laan uit Noordbroek (1070 punten in het grijze verleden) en Alexander Slot uit Hollandscheveld (1100 ratingpunten). Alexander, Harrie en Geert kwamen alle drie tot 4 punten, waarna een barrage volgde. Hierin toonde Alexander zich de sterkste. Harrie en Geert werden derhalve ex aequo 2e . Groep 2 werd gevormd door Gerard Bruins uit Hollandscheveld (999 punten), Fenno Werkman uit Baflo (939 punten), Janick Lanting uit Bad Nieuweschans (910 punten) en Han Tuenter uit Westerlee (974 punten). Janick werd keurig 2e met 4 punten en bleef ongeslagen. Janick won tegen Fenno Werkman en speelde gelijk tegen Gerard Bruins en Han Tuenter. Han Tuenter daarentegen scoorde 5 punten en moest barrage spelen tegen Gert Brink uit Dedemsvaart die ook 5 punten toucheerde in groep 4. Han won deze ontmoeting. Gert Brink (785) kwam in de 4e groep uit tegen Bé Brakels uit Ter Apelkanaal (763) en Wubbo Gernaat uit Scheemda (geen rating). Tenslotte werd Jan Starke uit Oude Pekela (878) keurig 2e in groep 3, die verder bestond uit Jan Siegers uit Dedemsvaart (897) en Feiko Stoppels (868) uit Muntendam. Jan Starke won namelijk de barrage tegen Feiko Stoppels om de 2e plaats. Het kampioenschap in de 2e klasse stond een barrage gepland tussen Bert Kor uit Veendam en P. Huitsing uit Middelstum. Bert won deze partij. Anke Sijbesma uit Winschoten vormde met Te Seldam uit Bellingwolde, P. Huitsing uit Middelstum en Jan Twickler uit Winschoten groep 2 in de 2e klasse.

Specificatie

1e klasse groep 1

1. Alexander Slot, Hollandscheveld 4 punten (Na barrage)

2. Geert Lubberink, Winschoten 4 punten (Na barrage)

3. Harrie Heidekamp, Vlagtwedde 4 punten (Na barrage)

4. Klaas van der Laan, Noordbroek 0 punten

1e klasse groep 2

1. Han Tuenter, Westerlee 5 punten (klasse winnaar na barrage met Gert Brink)

2. Janick Lanting Bad Nieuweschans 4 punten

3. Gerard Bruins, Hollandscheveld 2 punten

4. Fenno Werkman, Baflo 1 punt

1e klasse groep 3

1. Jan Siegers, Dedemsvaart 4 punten

2. Jan Starke, Oude Pekela 1 punt (Na barrage met Feiko Stoppels)

3. Feiko Stoppels, Muntendam 1 punt (Na barrage met Jan Starke)

1e klasse groep 4

1. Gert Brink, Dedemsvaart 5 punten

2. Wubbo Gernaat, Scheemda 4 punten

3. Bé Brakels, Ter Apelkanaal 3 punten

2e klasse groep 1

1. P. Huitsing, Middelstum 6 punten

2. Te Seldam, Bellingwolde 4 punten

3. Jan Twickler, Winschoten 2 punten

4. A. Sijbesma, Winschoten 0 punt

2e klasse groep 2

Bert Kor, Veendam 6 punten (klasse winnaar na barrage met Huitsing) Lok, Middelstum 4 punten Sandra Brakels, Stadskanaal 2 punten Bert Begeman, Blijham 0 punten

