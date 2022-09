Twee dagen autosport tijdens Internationaal Speedweekend op Circuit de Polderputten in Ter Apel

TER APEL – Na twee maanden zomerstop zijn we toe aan de eindfase van het NK Ovalracing seizoen 2022. Op zaterdag 10 & zondag 11 september staat het Speedweekend van NNO Ter Apel op het programma.

Twee volle dagen autosport staan op het programma in het autosportstadion de Polderputten. Naast de reguliere deelnemers die strijden om de NK Ovalracing titels worden bij de 2.0 Hotrods en in de Saloon Stockcars ook deelnemers vanuit het Verenigd Koninkrijk verwacht. Niet zo vreemd want bij de 2.0 Hotrods staat op zaterdag onder kunstlicht een belangrijke titel op het programma. Na het Wereld- en Europeeskampioenschap is het National Championship de grootste titel op de internationale ovalracing kalender. Daarnaast tellen komend alle races mee voor het Int. NK Ovalracing kampioenschap en het NNO Clubkampioenschap 2022. Het belooft dan ook wederom een spektakel te worden. Ook bij de National Hotrods staat er een extra titel op het programma, zij strijden al sinds 2006 jaarlijks om de ‘Teuben Logistics’ EuroMaster titel.

Junioren

Met een voorsprong van 10 punten op Brian Kuper uit Ter Apel is het #133 Keano Boes uit Vroomshoop die aan de leiding gaat bij de Junioren, de klasse waarin vanaf 11 jaar aan de autosport geproefd mag worden. Ook Cato Caspers uit Kampen heeft na het behalen van een manche overwinning momenteel een podiumplaats in handen. Zijn voorsprong op de nummer vier, #18 Rick Feenstra uit Schoonoord, is voor het Speedweekend zes punten. Daarachter is het Jaimie Dijkstra uit Ter Apel die met zeven punten achterstand op Caspers ook het podium nog in het vizier heeft. Het belooft dan ook een spannende slotfase van het seizoen te worden bij de Junioren.

Rookie Rods Ondanks de enorme schade aan de auto van Raymond Kuiper uit Ter Apel tijdens de races op Hemelvaartsdag gaat hij nog altijd aan de leiding bij de Rookie Rods. Andre Mulder uit Beerta volgt in zijn eerste volledige seizoen op slechts zes punten achterstand. Jesse van den Akker uit Nuland staat momenteel op een derde plek, al zitten Danny Bos, Mike Wempe en Bas van der Straat hem op de hielen. Door het missen van de laatste wedstrijd is Jana Kuper uit Rütenbrock wat afgezakt in het klassement. Danny Lubben en Jos Hulzebos hebben haar ingehaald in het klassement waardoor we Kuper nu op plek negen in de tussenstand terugzien. In deze goed gevulde klasse is het hele seizoen al close, ook dat zal tijdens het Speedweekend niet anders zijn.

BMW Cup

De BMW Cup heeft met een deelnemersveld van ruim tien deelnemers dit seizoen al vele mooie races aan het publiek voorgeschoteld. Leider in de tussenstand van het Nederlandskampioenschap is #4 Roef Huisman uit Schoonoord. Hij heeft een voorsprong van 36 punten opgebouwd op zijn zoon #2 Rowan Huisman en equipe Dörholt/Gerding volgt op een derde plek. #33 Justin Philips uit Veendam wist tijdens de laatste wedstrijddag op 10 juli al vier punten in te lopen op de equipe op plek drie, waardoor zijn achterstand nu nog slechts zes punten bedraagt.



Standaard 2000

De gebroeders Jeffrey en Kevin Zwiep gaan als equipe aan de leiding in de Standaard 2000 klasse. Met nog drie wedstrijddagen te gaan moeten zij een voorsprong van twintig punten zien te verdedigen op Tom en Bas Brakels die eveneens in equipe-vorm rijden. Tijdens de laatste wedstrijddag op 10 juli zagen we de goedlachse, duitse routinier, Helmut Sonnenberg even weer terug op de Polderputten. Hij wist als tweede in equipe met Schans en Groen belangrijke punten te scoren voor hun podiumplek in de Standaard 2000. Michael Birke volgt op zestien punten achterstand op plek vier in het klassement. Jordan Wolters en Kevin Mosterd die in equipe rijden met een Renault Clio staan op plek vijf in de tussenstand van de Standaard 2000. Met een goed Speedweekend hebben zij zeker nog kans op een podiumplek aan het einde van het seizoen.

SuperRods In de SuperRods is het deelnemersveld nog altijd groeiende. Na twee wedstrijddagen afwezig te zijn geweest is Harm Veenstra uit Sellingen weer terug in de SuperRods. Met een zesde plaats in het klassement is een dagzege in de laatste fase van het seizoen voor hem

het hoogst haalbare. Equipe Zwiep/Veldkamp ligt op koers voor het binnen halen van de NK-titel. Grootste concurrenten in de strijd om die titel zijn Edward Jan Walsma uit Joure en Rijn Claij uit Vijfhuizen die momenteel een derde positie in het klassement in neemt. Het lijkt erop dat er ook tijdens het Speedweekend weer een groot deelnemersveld in deze klasse aan de start staan.

Hoogtepunt van het weekend, de 2.0 Hotrods

Niklas Klaka wist tijdens Speedweekend 2021 beide felbegeerde titels binnen te slepen. Op zaterdagavond wist hij de strijd om het National Championship vanaf Pole Position binnen te slepen. Een dag later herhaalde hij dit en wist hij ook de Dutch Open titel op zijn naam te zetten. Nu gaat hij in het zeer grote deelnemersveld, met ruim 25 auto’s proberen zijn titels te verdedigen. Daarbij moet hij het niet alleen opnemen tegen de steeds sterker wordende concurrentie uit Nederland en Duitsland, maar ook een zevental deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk zullen de oversteek maken om te proberen de titels mee te nemen over het water.



Ondertussen kunnen de coureurs ook nog punten scoren voor hun overige kampioenschappen. In de tussenstand van het NK Ovalracing in Ter Apel gaat Marius Bert uit het Duitse Bottrop met één punt voorsprong op Martijn Vowinkel uit Ommen aan de leiding. Terwijl Niklas Klaka de koppositie in het National Points championship in handen heeft. (Kampioenschap over vier circuits; Ter Apel, Posterholt, Venray & Lelystad). Sander van der Heijden uit het Brabantse Nuland is de grootste concurrent, hij heeft de tweede positie in handen. Tijdens het Speedweekend zullen de coureurs voorafgaand loten om hun startpositie. In heat 2 is het vervolgens de omgekeerde startvolgorde van heat 1. Daarna gaat de jury de punten van de eerste twee races optellen om zo de startgrid voor de finale te bepalen. Op zaterdagavond zal onder kunstlicht de strijd om de National Championship titel worden verreden, op zondagmiddag zal dan gestreden worden om de Dutch Open titel.



National Hotrods strijden om “Teuben Logistics” EuroMaster titel.

Dit seizoen ontpopt het circuit in Ter Apel zich voor de meest fraaie, spannende en spectaculaire National Hotrod races. Ook tijdens het Speedweekend belooft er weer een sterk deelnemersveld te staan die gaan strijden om de EuroMaster 2022 titel. Reimon Bos uit Noord Sleen is de te kloppen man nu hij de titel maar liefst drie keer op rij heeft weten te winnen. Maar wat te denken van zevenvoudig EuroMaster winnaar John van den Bosch uit Rosmalen. Hij maakte tijdens zijn laatst gereden wedstrijd in het Limburgse Venray een zeer sterke indruk. Johan Sanders uit Ter Apel is ook altijd van voren te vinden in het deelnemersveld. Hij staat in de tussenstand van het NK Ovalracing ook nu weer op een tweede positie en met hem moet dan ook zeker rekening worden gehouden in de strijd om de EuroMaster titel. Na twee wedstrijden afwezigheid is Mark Teuben uit Ter Apel ook weer terug en ook Jeffrey Roeffen uit het Limburgse Grubbenvorst die dit seizoen al twee keer aan de start stond met zijn nieuwe Ford Fiesta maakte toen al een sterke indruk. Ook mag het nodige vuurwerk verwacht worden van Jeffrey Zwiep uit Valthermond, tot nu toe kende hij dit seizoen veel pech. Maar met zijn razendsnelle Hotrod is hij zeker een van de favorieten voor de EuroMaster titel.

Crossklasse

Tijdens het Speedweekend is de Crossklasse te gast. Coureurs die normaal actief zijn in de autocross op zand en klei banen gaan nu op het asfalt met elkaar de strijd aan. Al eerder dit seizoen stonden ze met vijftien deelnemers aan de start en ook nu lijkt het erop dat ze met een goed gevuld deelnemersveld hun races te rijden. Ze strijden dan ook om het NNO clubkampioenschap tijdens het Speedweekend en de finale races eind september. Jelle de Haan uit Drachten heeft de leiding in handen in de tussenstand. Stefano Telkamp uit Oude Pekela volgt op twee punten achterstand voor Sven Arkema uit Woldendorp.

Saloon Stockcars Het is alweer even geleden dat de Saloon Stockcars op het programma stonden in Ter Apel meer tijdens het Speedweekend zijn ze weer op volle sterkte terug. Een twintigtal Saloon Stockcars zullen voor een fraaie show in deze spectaculaire contactklasse gaan zorgen. Onder kunstlicht gaan ze dan ook de zaterdagavond weer afsluiten. In het NNO clubkampioenschap staat de Dutch Open winnaar van 2022 aan de leiding. Het is #424 Patrick Rutters uit Sprang Capelle die twee punten voorsprong heeft op Nick Antwerpen. Ook #868 Bart Wouters die vorig seizoen tijdens het Speedweekend de Dutch Open titel op zijn naam schreef is weer terug op het Ter Apeler asfalt. #730 Deane Mayes en #902 Bradley Compton-Sage gaan vanuit Engeland de reis maken om in Ter Apel bij de Saloon Stockcars aan de start te staan.

Waar:

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

zaterdag 10 september; 14:00 uur tot ongeveer 21:30 uur

zondag 11 september; 11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur

Meer informatie vindt u op: www.ovalracing-terapel.nl

Ingezonden

Foto’s: Stan Libuda