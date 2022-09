Verenigde Veluwse Koren verlenen medewerking aan Zingend naar de Zondag

STADSKANAAL – Op zaterdag 17 september 2022 start een nieuw seizoen “ZINGEND NAAR DE ZONDAG” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. De Verenigde Veluwse Koren zal haar medewerking verlenen aan deze zangavond.

De Verenigde Veluwse Koren werden opgericht in 1965 en zij bestaan uit 4 zelfstandige koren

uit plaatsen op de Noord-West Veluwe. Deze 4 koren zijn:

de Chr. Gem. Zangver. “Crescendo” uit Hulshorst, de Chr. Gem. Zangver. “Euödia” uit Hierden,

het Hervormd Kerkkoor uit Ermelo en de Gem. Zangver. “de Lofstem” uit Putten De V.V.K., zo als ze kortweg worden genoemd, treden op in traditionele Veluwse klederdracht. Het repertoire van de Verenigde Veluwse Koren kenmerkt zich door een grote voorliefde voor het eenvoudige geestelijke lied, waarbij gezocht wordt naar bewerkingen die de tekst extra onderstrepen en muzikaal gezien kwaliteit hebben. Maar ook grotere koorwerken worden met veel inzet van de koorleden uitgevoerd. Ze hebben in de jaren van hun bestaan landelijke bekendheid gekregen door de vele concerten maar ook door radio- en t.v. uitzendingen en door het maken van lp’s en cd’s. Tussen deze concerten door worden er ook regelmatig buitenlandse concertreizen gemaakt. De V.V.K. wordt gedirigeerd door Leander van der Steen uit Ede. Martien van der Swan is deze avond de organist van de V.V.K.

Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc. onder begeleiding van Bert Elbertsen. De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.

Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.

De volgende keer Zingend naar de zondag is op 15 oktober 2022.

